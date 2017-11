WhatsApp se cae en España y en otros países europeos

WhatsApp ha sufrido fallos de conexión a lo largo de esta mañana de viernes en varios países de Europa, entre ellos España. La popular aplicación de mensajería instantánea no permitía enviar ni recibir mensajes, pero ya está restablecido de nuevo el servicio.



España, Reino Unido o Países Bajos han sido los países que han registrado mayor número de problemas de funcionamiento.



Numerosos usuarios han informado de problemas en el servicio de WhatsApp desde la madrugada de este viernes. El problema afectaba concretamente al envío de mensajes, lo que visualmente se representa en los chats a través del icono del reloj que informa de que los mensajes no están siendo enviados, y que a menudo se asocia con problemas de conexión por parte del emisor.





Whatsapp is having issues since 16:23. https://t.co/32qVlmq9Ih RT if it's down for you as well #Whatsappdown