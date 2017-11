Los trucos para saltarse el límite de WhatsApp para borrar un mensaje

Hace unos días llegaba a WhatsApp una de las novedades más esperadas por los usuarios. La app permite ya eliminar los mensajes enviados, tanto en grupos como en conversaciones privadas. El problema es que la nueva actualización da un límite de siete minutos para borrar el mensaje que se ha enviado.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Gracias a un truco es posible saltarse ese tiempo. Una vez enviado el mensaje,

selecciona la opción "eliminar para todos" antes de que se cumplan los siete minutos y, sin cerrarlo, borra el mensaje cuando lo creas conveniente. Eso sí, recuerda que durante ese tiempo no podrás utilizar WhatsApp, porque en cuanto salgas de la pantalla, no podrás eliminarlo.

Además, no es necesario tener encendida la pantalla del móvil. Si se apaga sola y la vuelves a encender mediante el botón de "power", la ventana seguriá abierta y con ella la posibilidad de eliminar el mensaje. Se puede incluso cambiar a otras aplicaciones con el botón multitarea.

Otro truco

Pero esta no es la única manera en la que puedes elminar un mensaje que has enviado a alguien y que sin embargo ya no deseas que lean. Existe otra posibilidad, mucho más eficaz. El procedimiento a seguir consiste en:

Desconectar la conexión a Internet. Detener la aplicación WhatsApp (Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Forzar Detención). Cambiar la fecha del teléfono por la del día anterior. Abrir WhatsApp, seleccionar el chat y eliminar el mensaje. Volver a establecer la fecha actual (esto es opcional). Conectarse a Internet.

Nada más activar Internet, el mensaje se eliminará de los chats La única limitación que presenta este truco es que solo pueden eliminarse mensajes enviados hasta siete días atrás.