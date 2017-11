'Black Friday': Consejos para conseguir la compra perfecta

Cada año son más las tiendas que se apuntan al 'Black Friday', uno de los días más ansiados en estas fechas. Pero estas rebajas no sólo están disponibles en las tiendas físicas, sino también online. Así, cientos de personas esperan impacientes delante de sus ordenadores a las 12 de la noche para hacerse con las mejores ofertas.

En esta fiesta que proviene de Estados Unidos los descuentos en todo tipo de productos, desde electrodomésticos a moda, llegan incluso al 70%. De esta forma, el 'Black Friday' se convierte en una fecha clave para adelantar las compras de Navidad y ahorrarnos un dineral.

Los expertos prevén que este año los españoles nos gastemos alrededor de 133 euros en estas rebajas navideñas. Pero, como en todas las rebajas, es importante saber aprovecharlas y no terminar gastando un dineral en cosas que no necesitamos realmente. Hay que tener ojo para encontrar "el gran chollo", algo que no es tan sencillo. Para ayudarte a afrontar el 'Black Friday 2017', hemos preparado estos diez consejos para que consigas la compra perfecta:



1. Fijar el dinero que nos podemos gastar

Es importante tener en cuenta el dinero que nos podemos gastar en estas compras. De esta forma, contaremos con un presupuesto máximo y evitaremos gastar más de lo que podemos permitirnos.



2. Lista de los productos que necesitamos

Para provechar al máximo estas rebajas y realizar una buena compra es fundamental hacer una lista con lo que necesitamos comprar.

El 'Black Friday' es una gran oportunidad para hacernos con cosas que necesitamos realmente a un precio mucho más económico o adelantar las compras navideñas que si no nos hacemos con ellas ahora, tendremos que hacerlo después.



3. Descuentos 'online'

Las tiendas lanzas verdaderas ofertas irrechazables a través de su página web. Navega por la red y encontrarás productos considerablemente rebajados. Además, realizar las compras 'online' te permitirá tomarte tu tiempo y pensar en lo que quieres comprar, sin tener que enfrentarte a las aglomeraciones típicas de este día.

En Facebook o Twitter las marcas de ropa publican grandes ofertas y también hay tiendas que se adelantan al 'Black Friday'.

En el 'Black Friday' las tiendas cuelgan sus ofertas en la red y te evitan tener que enfrentarte a las grandes colas. Fuente: Getty Images

4. Precaución con las compras por Internet

A la hora de realizar compras por Internet, es importante saber dónde compramos. Para asegurarte de que el sitio web es fiable puedes echar un vistazo a los comentarios de los compradores.



5. No te dejes engañar

En el 'Black Friday' muchas empresas aprovechan para deshacerse de productos que tienen ya almacenados desde hace tiempo.

Para evitar caer en la trampa y hacerte con cosas innecesarias es importante que sepas qué productos vale la pena comprar y cuáles no.



6. Precio original vs rebajado

En rebajas las tiendas están obligadas a mantener el precio original junto al rebajado.

El precio original debe figurar junto al rebajado. Fuente: Getty Images

7. Devoluciones

En el 'Black Frida'´ los productos mantienen su derecho de devolución. El periodo de devolución suele rondar los 14 días, aunque dependerá de cada tienda.

Antes de comprar nada, asegúrate de que puedas devolverlo si este presenta un defecto de fábrica o, finalmente, decides no quedártelo.



8. Falsas rebajas

Existen tiendas que presentan productos que no están rebajados como si lo estuviesen. Por ello, es fundamental que figure en el producto el precio original y el rebajado.



9. Exige tus derechos

En rebajas compramos a un menor coste, pero nuestros derechos como consumidores son idénticos, por lo que el servicio de postventa, las garantías y reclamaciones deben mantenerse inalterables.



10. Compra prendas básicas

Una de las secciones preferidas por los consumidores para el 'Black Friday' es moda. Revisa tu fondo de armario y haz una lista de las prendas básicas que necesitas. El 'Viernes Negro' es el momento idóneo para renovar tu armario.