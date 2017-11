Uber ocultó el robo de datos de 57 millones de clientes

La empresa Uber ha desvelado este martes que el pasado año se produjo una filtración que permitió que personas ajenas a la empresa accedieran datos de 57 millones de clientes en todo el mundo, entre ellos los nombres y números de licencia de conducir de alrededor de 600.000 conductores en los Estados Unidos.

En un comunicado, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, ha explicado que recientemente descubrió que en 2016 "personas ajenas a la empresa habían accedido indebidamente" a los datos de los usuarios almacenados en la nube y ha asegurado que esta información se desvela ahora para ser "honesto" y "transparente" y con el objetivo de aprender de sus "errores".

Según ha indicado, se ha filtrado información personal de 57 millones de usuarios de esta plataforma en todo el mundo, incluyendo nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono móvil. Entre esta cantidad también se encuentran los nombres y números de licencia de conducir de alrededor de 600.000 conductores en los Estados Unidos.

La plataforma de transporte compartido ha asegurado que ha despedido a dos empleados que lideraron la respuesta a este incidente, mientras que ha logrado identificar a los responsables y obtener "garantías" de que los datos obtenidos fueron "destruidos".

Medidas adoptadas



Tras tener conocimiento de los hechos y el correspondiente análisis por parte de Uber, Khosrowshahi ha subrayado que no hay indicios de que se haya descargado otro tipo de datos como el historial de ubicaciones del viaje, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, números de Seguro Social o fechas de nacimiento.

El consejero delegado de Uber ha asegurado que se tomaron medidas "inmediatas" para proteger la información y cerrar el acceso no autorizado a estos ficheros. Una vez subsanada la filtración, la compañía ha explicado que ha implementado medidas de seguridad para restringir el acceso y fortalecer los controles en sus cuentas de almacenamiento en la nube.

Además de notificar los hechos a las autoridades reguladoras, la plataforma de transporte compartido ha notificado a los conductores afectados lo sucedido, ha adoptado medidas para evitar el robo de identidad y ha dotado de una protección adicional contra el fraude a las cuentas afectadas.

"Nada de esto debería haber pasado y no voy a poner excusas por ello. A pesar de que no puedo borrar el pasado, me puedo comprometer en nombre de cada empleado de Uber que aprenderemos de nuestros errores", ha señalado Khosrowshahi, quien ha indicado que aunque no puede "borrar el pasado" sí se puede comprometer a aprender de sus "errores".