Cómo ocultar conversaciones en WhatsApp

Cerca de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo utilizanpara comunicarse con sus amigos o conocidos. Es innegable que la aplicación ha facilitado el acercamiento de las personas aunque también, en más de alguna ocasión seguro que ha acarreado algún conflicto. Es posible que, en algún momento o por alguna razón, necesites, pero ¿sabes cómo debes hacerlo?

Actualmente, la aplicación no da la opción de mantener una conversación secreta ni de tener una contraseña extra, así que resulta fácil que cualquier persona que coja tu móvil acceda a tus diálogos.

No obstante, existe una opción que te ayudará a ocultar los chats, hacerlos desaparecer de la bandeja de entrada. Sólo tienes que 'Archivar' el chat. Con esta función no estamos borrando nada, sólo le otorgamos una protección extra ya que no aparece a simple vista en el listado de chats de la ventana principal.

Alerta: aún hay mucha gente que desconoce esta opción, aunque una vez te descubran el truco ya no te servirá para mantener tus chats ocultos...



Pasos a seguir para ocultar una conversación en WhatsApp

En Android

Cómo ocultar los chats de WhatsApp. Foto: Getty

Es un procedimiento muy sencillo. Si tienes un Android sólo debes mantener pulsada la conversación que desees ocultar; te aparecerá una ventana emergente con un menú en el que debes seleccionar la opción 'Archivar chat'. Enseguida verás que la conversación ha desparecido de la ventana principal.

Si luego quieres acceder a ese chat que has archivado sólo tienes que deslizarte hasta debajo de la ventana y allí encontrarás 'Chats archivados'. Cuando pulses, volverás a reencontrarte con las conversaciones que querías proteger. En el momento que ya no te interese ocultar el chat sólo debes mantenerlo pulsado y elegir la opción 'Desactivar chat'.

En iOS

Si tienes un iOS y quieres ocultar chats el procedimiento es muy similar, pero varían los gestos. Para archivar un chat, desliza desde la derecha hacia la izquierda para que aparezca el menú y la opción 'Archivar'.

Si quieres llegar a los chats archivados en iOS debes pulsar y tirar hacia abajo forzando un poco en la ventana de chats hasta que en el campo de búsqueda, aparezca la opción de Chats archivados. Para desarchivar una conversación debes deslizarla hacia a la izquierda.



Ocultar una conversación en WhatsApp web

Si lo que utilizamos es la versión Web de WhatsApp debemos descargarnos una extensión llamada WhatsHide, que encontrarás en la Chrome Web Store. Una vez descargada la extensión, aparecerá un nuevo icono en la parte superior derecha de la pantalla de Chrome, con un logotipo rojo de WhatsApp.

Cómo ocultar chats en WhatsApp. Foto: MSN

Pulsa sobre el nuevo botón de la extensión y verás que se abre un menú. Allí hay una barra dónde debemos escribir el nombre del chat que queremos esconder. El chat desaparece literalmente de la lista, quedándose en blanco su hueco. Lo negativo es que se sabe que allí se está ocultando un chat pero lo positivo es que no se sabe de qué chat se habla.