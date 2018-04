Facebook retira la foto de un desnudo de un museo de Valladolid

Facebook ha retirado de su página la imagen de un torso femenino desnudo firmada por Willy Ronis (1910-2009) y cedida por el Museo Jeu de Paume de París para la exposición inaugurada hoy en Valladolid, en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano, dedicada a ese fotógrafo francés.







La red social no sólo ha retirado la fotografía, sino que además ha bloqueado temporalmente, hasta el próximo lunes, la cuenta que eltiene y que habitualmente utiliza para la promoción de sus actividades, ha explicado a Efe Juan González Posada, coordinador de exposiciones del Ayuntamiento de Valladolid."Sí, efectivamente han eliminado esta foto de Willy Ronis de nuestro último post en FB y no podemos publicar nuevos contenidos hasta el lunes en esa red. De momento, losno saben distinguir contenido inapropiado de una obra de arte", ha informado la dirección del museo a través de su cuenta de twitter.González Posada ha restado importancia a esta circunstancia que ha inscrito en una práctica habitual de Facebook, cuyos filtros preventivos "no diferencian entre el arte y los contenidos inadecuados", ha añadido.Idéntica situación, con la misma imagen, ha padecido recientemente el Museo Jeu de Paume, donde el Gobierno francés ha depositado el legado de Ronis, un referente en la, caracterizada por la denuncia ante las injusticias sociales y laborales.La imagen objeto de la polémica se titula "Nu au tricot rayé" (""), fue tomada en 1970 y su protagonista es la esposa de Ronis en el momento en que descubre sus pechos después de quitarse un suéter que le tapa la cabeza y oculta su rostro.