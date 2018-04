Primeros detalles de KEY 2, el nuevo teléfono de BlackBerry

BlackBerry trabaja en un nuevo 'smartphone' que ha bautizado como KEY 2, el sucesor de su KEYone, que trabajará con una cámara trasera dual, procesador Snapdragon 660, 6 gigabytes de memoria RAM y sistema operativo Android Oreo.

Varias imágenes del terminal, continuación de BlackBerry KEYone, fueron filtradas en la página web china Weibo. La primera instantánea muestra la parte delantera del teléfono, que posee un protector de pantalla y en el que no se muestran teclas brillantes, además de incluir una inscripción que reza "no a la venta". La segunda imagen no muestra el teléfono, puesto que es una fotografía aparentemente realizada por el nuevo terminal BlackBerry KEY 2, como aparece inscrito.

Otra imagen filtrada del nuevo BlackBerry. Foto: EP

En el foro CrackBerry, algunos usuarios han comentado al respecto que en la imagen no se aprecian los botones capacitivos, si bien podría ser porque la pantalla está apagada, y que el teclado, a diferencia de su predecesor, tiene un acabado mate.

El terminal, que se espera sea lanzado en junio, según los rumores, trabajará con un procesador Qualcomm Snapdragon 660, 6 gigabytes de memoria RAM y con el sistema operativo Android Oreo.

Además, una foto publicada por TENAA recientemente muestra que el KEY 2 llevará una cámara trasera dual.