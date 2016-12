Así es 'Sabotage', primer paquete de contenido para 'Call of Duty: Infinite Warfare'

´Sabotage´ llega a ´Call of Duty: Infinite Warfare´.

´Sabotage´ llega a ´Call of Duty: Infinite Warfare´. Activisio

Activision ha revelado las características y fechas para Sabotage, el primer paquete de contenido para 'Call of Duty: Infinite Warfare', que añade a la última experiencia bélica de Infinity Ward cuatro nuevos niveles multijugador, cada uno con apariencia propia, y una nueva experiencia zombi cooperativa llamada 'Rave in the Redwoods', ambientada en un campamento de verano de los años 90 abandonado. El contenido, como se había anunciado previamente, llegará primero a PlayStation 4 el 31 de enero de 2017 para presentarse a posteriori en otras plataformas.

Comenzamos con la experiencia zombi de 'Rave in the Redwoods', el capítulo continúa con su macabra narración mientras transporta a los jugadores a una nueva década: los 90. Willard Wyler, el enigmático director de cine, regresa y atrapa a los protagonistas dentro de otra de sus películas de terror. Los cuatros personajes de la historia original también regresan, pero con papeles nuevos, mientras aprenden más sobre la trama del malvado Wyler. Lucharán contra muertos vivientes en un campamento de verano, a orillas de un lago abandonado, donde los zombis juerguistas han tomado y convertido el terreno.

Además del contenido zombi, Sabotage también incluirá cuatro nuevos mapas multijugador:

Noir. Un oscuro y sucio mapa de ciudad inspirado en una versión futurista y nocturna de Brooklyn. Noir es un mapa clásico de tres rutas, lleno de cafés y parques y con una brutal zona de guerra en la zona centro.

Neon. Un centro de entrenamiento virtual diseñado para una guerra urbana. Neon es un campo de batalla digitalizado, donde los coches y otras estructuras se mantienen en el aire, y los enemigos se disuelven entre cientos de pixeles cuando son derrotados. Las líneas de visión de la ruta de la zona central servirán a los jugadores que disfrutan del combate en distancia, mientras que los exteriores del mapa permitirán contraataques rápidos.

Renaissance. Situado en el Norte de Italia, Renaissance enfrenta a los jugadores en las estrechas calles de Venecia, rodeados de arquitectura clásica y edificios que promueven la acción continua a través de los barrios y canales de esta icónica ciudad.

Dominion. Una re-imaginación del clásico mapa Afghan de Modern Warfare 2, ahora establecido en Marte. Dominion retiene todos los puntos de referencia memorables y el gameplay original, con un barco estrellado en su zona centro, y algunas mejoras diseñadas para aprovechar el nuevo sistema de movimiento.