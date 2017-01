Nintendo Switch saldrá a la venta el 3 de marzo por 300 euros

Tal y como estaba previsto, en el marco de la presentación de Nintendo Switch el presidente de la compañía japonesa, Tatsumi Kimishima, ha confirmado el plan de lanzamiento de su original videoconsola híbrida. De acuerdo con el anuncio, Nintendo Switch estará disponible a partir del 3 de marzo de 2017 a nivel mundial, ya que la plataforma carecerá de bloqueos regionales.

En la misma línea, por primera vez en Nintendo, la videoconsola ofrecerá un servicio online de pago. Se trata de Switch Online que comenzará a operar durante el otoño de 2017. Aunque el servicio dependerá de una suscripción se ofrecerá un periodo gratuito tras el lanzamiento de la plataforma.

Por otro lado, Kimishima ha revelado oficialmente el precio de la videoconsola, que saldrá a la venta por 29.980 yenes en Japón y 299,99 dólares en EEUU.

En cualquier caso, no se ha especificado el precio exacto para Europa, pero no debería moverse demasiado con respecto al precio en dólares. Tampoco se ha concretado si la plataforma llegará con algún paquete de juego o si únicamente se trata de la consola.





No tendrá bloqueo regional



Kimishima ha anunciado además que los servicios en línea de la consola requerirán de una suscripción. El máximo ejecutivo de la compañía también ha confirmado algo que muchos de sus jugadores demandaban, ya que la consola no contará con bloqueo regional.

Nintendo ha roto la tradición de imponer bloqueos regionales a sus plataformas, pues otra de las novedades importantes que nos deja la presentación de Nintendo Switch abre la posibilidad de reproducir cualquier juego desarrollado para el sistema independientemente de donde haya sido lanzado.



Primer video y detalles de 'Super Mario Odyssey'

Mario, el personaje más famoso de Nintendo, también ha brillado en la presentación de Switch con el primer tráiler de ´Super Mario Odyssey´, un título de plataformas que fiel a la tradición de la franquicia recupera el concepto de diferentes mundos abiertos y, que debutará en la nueva consola a finales de 2017.

En ´Super Mario Odyssey´ los jugadores podrán viajar a diferentes mundos, todos ellos únicos, como la ambientación en el mundo real que se puede ver en el video de presentación. Durante estos viajes el fontanero tendrá que explorar grandes localizaciones en las que Mario interactuará con los diferentes elementos y personajes de las ciudades en las que vaya recalando.

El juego estrena además nuevas mecánicas de juego y movimientos para el protagonista, que ahora también se valdrá de su gorra para realizar acciones inéditas. Pero no faltarán los personajes clásicos de la marca, como la princesa Peach y Bowser, además de muchos elementos característicos de la franquicia.





'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'



La presentación de Nintendo Switch también nos ha permitido conocer una de las apuestas más importantes del catálogo inicial de la próxima plataforma de Nintendo: ´The Legend of Zelda: Breath of the Wild´, que estará disponible desde el 3 de marzo, es decir, será un título de lanzamiento. Por el contrario, de momento no se ha especificado si en la misma fecha llegará la versión para Wii U.

La próxima entrega de la popular serie lleva mucho tiempo en desarrollo, y originalmente tan solo estaba planeado su lanzamiento para Wii U en 2015. Posteriormente, Nintendo desplazó la fecha de estreno hasta 2016, para finalmente retrasar la entrega hasta 2017. De este modo, probablemente, el lanzamiento de la nueva entrega de esta serie clásica tendrá lugar simultáneamente para Wii U y Nintendo Switch el 3 de marzo.

El juego será compatible con los amiibo de la colección 'The Legend of Zelda 30th Anniversary', el amiibo de Link Lobo y los amiibo de la nueva colección The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Además de los amiibo ya anunciados de Link (jinete), Link (arquero) y Guardián, la colección 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' incluirá nuevas figuras: Zelda y Bokoblin. Las figuras amiibo de esta serie son más grandes y detalladas, sobre todo la articulada del Guardián. Para acompañar el anuncio Nintendo ha estrenado un nuevo video del juego que nos permite ver sus características generales.