Nintendo Switch coge fuerza en su primer E3

Nintendo ha sido la encargada de cerrar el ciclo de conferencias del E3 2017. A través del Nintendo Spotlight: E3 2017, su habitual video de presentación, el fabricante ha desvelado nuevos datos y fechas de sus próximos títulos. Desde su lanzamiento el pasado mes de marzo, Nintendo Switch continúa en su proceso de reafirmar su compromiso con la diversión multijugador, y lo hace con el lanzamiento de los divertidos ´Splatoon 2´ y ´ARMS´ este verano.

Este mismo año, concretamente a partir del próximo 27 de octubre, los usuarios de Nintendo Switch podrán explorar nuevos reinos en ´Super Mario Odyssey´, la primera aventura 3D de estilo "sandbox" de Mario en más de 15 años. Los jugadores podrán vagar por los enormes reinos en 3D recogiendo lunas que servirán de combustible para la aeronave de Mario, la Odyssey. Junto al lanzamiento de la obra, se pondrán a la venta individualmente o en un set, tres nuevas figuras amiibo —Mario, Princesa Peach y Bowser vestidos de boda—



Super Mario Odyssey - Tráiler del E3 2017 (Nintendo Switch)

El Spotlight E3 2017 de hoy incluía nuevos juegos para Nintendo Switch de las series Yoshi y Kirby. En el nuevo título de Yoshi, los jugadores explorarán un enorme mundo decorado como un diorama en miniatura. Cada uno de los niveles de desplazamiento lateral tiene una parte frontal y una parte posterior gracias a las que los jugadores podrán explorar el mundo desde diferentes ángulos para encontrar nuevas sorpresas. Por el momento no se han ofrecido muchos detalles al respecto, más allá de confirmarse que llegará en algún momento de 2018.



Yoshi (título provisional) - Tráiler E3 2017 (Nintendo Switch)

Por su parte, el siempre amistoso Kirby ha confirmado entrega protagonizada en Switch. El héroe podrá reclutar enemigos lanzándoles corazones para formar un equipo de hasta cuatro personajes, o bien jugar en modo cooperativo. Kirby podrá combinar habilidades de copia para crear ataques combo con los que derrotar a los enemigos y resolver puzles. Este juego estará disponible en 2018.



Kirby (título provisional) - Tráiler del E3 2017 (Nintendo Switch)

El nuevo JRPG de la serie de culto de Monolit, ´Xenoblade 2´, ha confirmado lanzamiento a finales de año. Desde Nintendo, han presentado un extenso gameplay donde se revelan detalles de la historia, una entrega que estará protagonizada por Pyra, una Blade piloto de la Égida y Rex. Recordar que ´Xenoblade 2´ cuenta con la participación del respetado ilustrador Masatsugu Saito y está siendo dirigido por Tetsuya Takahashi, sin duda dos pesos pesados capaces de atraer la atención de cualquier seguidor de los JRPG.

Xenoblade Chronicles 2 - Tráiler del E3 2017 (Nintendo Switch)

´Fire Emblem Warriors´, ha sido otro de los destacados durante este E3. En el título de Koei Tecmo para Switch, 3DS y New Nintendo 2DS XL, los jugadores tomarán el control de sus personajes favoritos de la franquicia Fire Emblem, entre los que se encuentran Marth, Xander y Corrin (chica), además de nuevos protagonistas exclusivos. Los jugadores podrán ejecutar movimientos y planear estrategias usando el clásico triángulo de armas mientras intentan derrotar a hordas de guerreros en diversidad de zonas, incluidas algunas inspiradas en lugares conocidos de la serie, como el castillo Hoshido. Fire Emblem Warriors llegará en otoño a Nintendo Switch y más adelante al resto de plataformas.



Fire Emblem Warriors - Tráiler del E3 2017 (Nintendo Switch)

Eiji Aonuma, padre de ´The Legend of Zelda´, ha mostrado detalles de los próximos sets de contenido descargable para ´Breath of the Wild´. Ambos sets estarán disponibles como parte del pase de expansión. El primero de ellos, "Las pruebas legendarias", estará disponible el 30 de junio; el segundo set, "La balada de los elegidos", llegará en invierno de 2017. Nintendo ha anunciado también nuevos amiibo de los cuatro elegidos del juego que llegarán en Navidad y estarán a la venta en un pack de cuatro: Daruk, el elegido goron; Revali, el elegido orni; Mipha, la elegida zora; y Urbosa, la elegida gerudo.

A modo de guiño, ha recordado a los fans de Nintendo el lanzamiento de ciertos objetos de la franquicia The Legend of Zelda en la versión para Nintendo Switch de ´The Elder Scrolls V: Skyrim´ de Bethesda cuando salga a la venta este invierno



The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Tráiler del DLC

Aunque no se ha ofrecido información, Nintendo ha confirmado el desarrollo para Switch de ´Metroid Prime 4´. Además de confirmar la nueva entrega, a través del Treehouse: Live at E3 han desvelado que una aventura Metroid clásica volverá completamente renovada para la familia de consolas 3DS. ´Metroid: Samus Returns´ es una revisión moderna de la aventura para Game Boy de 1992 Metroid II: Return of Samus. El arsenal de la cazarrecompensas intergaláctica Samus Aran ha sido mejorado con nuevos movimientos y habilidades, como los potentes Contragolpe, el modo Disparo Libre y las misteriosas habilidades Aeion. Este juego de disparos y desplazamiento lateral ha sido reconstruido desde los cimientos con gráficos 3D y una rica paleta de colores. Estará disponible el 15 de septiembre.



Metroid Prime 4 - Tráiler anuncio del E3 2017 (Nintendo Switch)

Para finalizar, se ha estrenado un video de ´Rocket League´, el título de Psyonix en el que hasta ocho jugadores compiten en un híbrido de fútbol de arcade y juego de conducción. La versión para Nintendo Switch, que se lanzará este invierno, incluirá objetos y vehículos exclusivos.



Rocket League - Tráiler del E3 2017 (Nintendo Switch)

Nintendo Switch – General todos los juegos - Tráiler E3

