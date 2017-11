Nuevos horrores en el nuevo vídeo de 'Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition'

Algo menos de un mes nos separa del lanzamiento de 'Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition', la edición más completa de la última y celebrada entrega del clásico de terror de Capcom. Para ir tomando más contacto con el juego, la compañía ha estrenado un tráiler centrado en la figura del salvaje Lucas Baker, donde también se repasan los contenidos incluidos en la edición.



'Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition' - 'Lucas Baker Deadly Games'. Vídeo: YouTube

Este volumen incorporará todos los contenidos de la entrega de la serie lanzada a comienzos de este año, junto a las tres entregas de elementos descargables. Los conjuntos de descargables lanzados con anterioridad -Grabaciones Inéditas Vol. 1 y Grabaciones Inéditas Vol. 2- se incluirán en el juego, así como 'End of Zoe' y 'Not a Hero'.

'End of Zoe' es una entrega de contenidos donde los jugadores descubrirán lo que el destino le aguarda a Zoe. Se estrenarán enemigos y se podrán explorar nuevas zonas pantanosas.

Sin dejar los contenidos extras, con el paquete gratuito 'Not a Hero' regresa uno de los personajes clásicos de la serie, Chris Redfield. Este episodio tiene lugar tras los sucesos que le ocurren a Ethan Winters en 'Resident Evil 7 biohazard'. 'Not a Hero' ofrece una nueva experiencia de juego en el papel de Chris, quién tendrá que afrontar nuevas amenazas que no aparecen en el juego principal. Como miembro de la nueva corporación New Umbrella, Chris y su equipo desarrollan una estrategia para contrarrestar esta amenaza.

Destacar que casi todos los contenidos para PlayStation 4, entre ellos 'End of Zoe' y 'Not a Hero' cuentan con soporte para PlayStation VR. 'Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition' debutará en PlayStation 4, Xbox One y PC, el próximo 12 de diciembre de 2017.