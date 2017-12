´God of War´: descubre la historia de Atreus, el hijo de Kratos

Sony Interactive Entertainment ha comenzado a distribuir parte de los materiales restantes presentados en PlayStation Experience 2017. Ahora le toca el turno a 'God of War', que mediante un nuevo tráiler nos revela partes importantes de la historia de Atreus, el hijo de Kratos.



'God of War' - 'A Call From the Wilds at PSX'. Vídeo: YouTube

El video da comienzo relatando un día normal y corriente en la vida de Atreus, un chico con grandes cualidades para el combate que entrena con el arco a la espera de su padre para demostrarle los avances de su entrenamiento; acto seguido, la madre lo llama de vuelta a casa y el chico no tiene otra opción que obedecer. Posteriormente, el video revela la soledad de Atreus y los momentos difíciles que vive el joven gracias a una habilidad muy especial: es capaz de escuchar a los animales.

La nueva aventura de la franquicia, que toma como base la mitología nórdica, es el siguiente capítulo importante en el viaje de Kratos. El juego promete desviarse significativamente de los anteriores capítulos de la serie, con un sistema de cámaras que se pueden controlar, entornos más abiertos, cambios en las mecánicas del juego en el sistema de combate y mucho énfasis en mostrar un tipo diferente de Kratos. Llegará a principios de 2018 en exclusiva para PlayStation 4.

