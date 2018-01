´Two Point Hospital´, el regreso de los creadores de ´Theme Hospital´

y Two Point Studios han revelado, un nuevo juego al estilo del inolvidable ´Theme Hospital´, que llegará a Steam a finales de 2018. También se ha anunciado un importante avance de la medicina completamente ficticia: un nuevo tratamiento revolucionario para el ´alucinado´. Pero volviendo al juego, ´Two Point Hospital´, está inspirado por los creadores de, a modo de regreso a uno de los géneros sim más amados. El juego se basa en la experiencia de algunos de los desarrolladores de sims más experimentados de la industria de los videojuegos, los cuales, además han trabajado en títulos como ´Black and White´, ´Theme Park´ y ´Fable´ en estudios como Bullfrog, Lionhead y Mucky Foot.

"Estamos encantados de anunciar finalmente los frutos de nuestra asociación con Two Point Studios y revelar al mundo Two Point Hospital", afirmó entusiasmado John Clark, vicepresidente Ejecutivo de Publicaciones en SEGA Europe. "Nos comprometemos a encontrar y trabajar con los mejores nuevos estudios, que se ajusten al espíritu de SEGA para ofrecer una nueva IP con un gran potencial de franquicia. La visión de Two Point Studios para Two Point Hospital y sus ambiciones encajan perfectamente con esa noción y esperamos lanzar su juego a finales de este año". ´Two Point Hospital´ llegará a PC a través de Steam y a la tienda SEGA a finales de este año. El ´alucinado´ fue experimentado por primera vez por el paciente cero, conocido sólo como Trevor. Puedes seguir la iluminadora historia de Trevor y su batalla con esta rara enfermedad echándole un vistazo al siguiente video.

