Las tragamonedas o slots son uno de los juegos de casino online más elegidos por los españoles. Esto se debe a la gran popularidad que tuvieron y tienen estas máquinas en los casinos físicos. Y, era de esperarse que la popularidad de este clásico juego se traspasará a los casinos online. Hoy en día es posible apostar jugando en las mejores slots desde la comodidad de tu hogar. Si eres un aficionado de las tragaperras y quieres conocer en profundidad este juego de azar, sigue leyendo esta guía porque te contaremos todo lo que debes saber antes de jugar en una slot online.

TOP casinos online con las mejores slots de España 2023

En esta ocasión hemos revisado y analizado los casinos online de España en donde se puede jugar a las mejores slots del momento y, como sabemos que no es tarea fácil elegir entre tantas opciones disponibles, hemos seleccionado los mejores casinos legales de España para ahorrarte ese trabajo y hacer que tu decisión sea más sencilla. Este es nuestro TOP:

Condiciones y requisitos obligatorios para jugar en los casinos online de España

Antes de continuar con este artículo, nos gustaría informarte que para poder registrarte en un casino online, debes ser mayor de 18 años. Si ves que en el sitio web del casino ofrecen bonos y promociones, debes saber que son beneficios sólo válidos para cuentas verificadas con más de 30 días activas. Estos bonos y promociones están sujetas a términos y condiciones propios de cada operador. Te recomendamos que antes de registrarte en un casino online de España leas los términos y condiciones de cada uno.

Uno de nuestros casinos favoritos es 888 Casino, esto se debe a que es un operador que cuenta con más de 200 juegos de casino y en el cual se puede jugar en las tragaperras más novedosas del mercado. Nos encanta su interfaz ya que es super moderna y nos parece importante destacar que es posible navegar entre sus distintas categorías de juegos, por ejemplo filtrar por nuevos lanzamientos o los juegos más exclusivos.

Ventajas de jugar en 888 Casino:

● App móvil

● Depósito mínimo bajo

● Amplia variedad de tragaperras

Desventajas de jugar en 888 Casino:

● Debes registrarte en todas sus secciones

● Pocos medios de contacto

2. VideoSlots Casino

En VideoSlots podrás encontrar más de 500 juegos de casino y las mejores tragaperras de España. Este casino está muy enfocado en su sección de casino y si eres un amante de los juegos de azar, en VideoSlots te la pasarás de maravillas jugando en las últimas slots del momento. Queremos destacar que si bien es un casino relativamente joven en España, trabaja con los mejores proveedores de software y ofrece a sus usuarios juegos virtuales de alta calidad.

Ventajas de jugar en VideoSlots:

● Una gran variedad de tragaperras disponibles

● Los mejores proveedores

● Métodos de pago populares, incluidos Skrill, Neteller y Paypal para apostar o jugar casino.

Desventajas de jugar en VideoSlots:

● Podrían mejorar el diseño de su interfaz

● Pocos medios de contacto

LeoVegas es conocido como el rey de los juegos. Y, según nuestra experiencia y análisis, podemos decir que este casino, efectivamente, se merece ese título. Decimos esto porque al probar este casino hemos tenido una muy buena experiencia. Pudimos acceder a las mejores slots del momento y muchas de ellas tenían jackpots progresivos. Por si fuera poco, aquellos amantes de las apuestas deportivas de fútbol podrán acceder en su plataforma a las mejores cuotas del mercado.

Ventajas de jugar en LeoVegas :

● Excelente sección de juegos en vivo

● Club de lealtad

● App móvil

Desventajas de jugar en LeoVegas :

● Su diseño ha quedado desactualizado

● Pocos medios de pago

PAF es un casino que se toma la seguridad y la lealtad de sus usuarios muy en serio. Han creado su exclusivo club VIP en donde se cuida la lealtad de los jugadores. Siendo este un operador muy enfocado en los juegos de casino, podemos asegurarte que siempre encontrarás las mejores tragaperras con los RTP más altos del mercado español.

Ventajas de jugar en PAF :

● Casino seguro y confiable

● Club de lealtad PAF

● App móvil

Desventajas de jugar en PAF :

● No cuenta con chat 24/7

● Pocos medios de pago

Este casino nació en la isla de Malta en el 2012, pero ha llegado al territorio español en el 2020. A pesar de no contar con muchos años de experiencia en el mercado español, Casumo ha logrado posicionarse dentro de los mejores casinos por la calidad de todo lo que ofrecen, desde su sitio web, el diseño, la variedad de slots disponibles y la excelencia de sus proveedores.

Ventajas de jugar en Casumo:

● Trabaja con excelentes desarrolladores

● Amplia variedad de slots online

● Buen servicio al cliente

Desventajas de jugar en Casumo:

● Pocos medios de retiro

● Depósito mínimo alto

Betsson cuenta con una larga trayectoría, su nacimiento data de 1960 junto con otras grandes casas de apuestas y casinos, que a pesar de los cambios tecnológicos han sabido adaptarse y ofrecer hoy, en el 2023, un servicio online de alta calidad. En este gigante sueco podrás encontrar las mejores slots con las temáticas más interesantes que harán volar a tu imaginación.

Ventajas de jugar en Betsson:

● Excelente sección de casino en vivo

● Variedad de slots

● App móvil para iOS y Android

Desventajas de jugar en Betsson:

● Demoras registradas en servicio al cliente

● Pocos medios de retiro

Bueno, qué podemos decir de este monstruoso casino que ya lleva más de 100 años en el mercado de los juegos de azar que no se sepa. Se nota que William Hill conoce todos los secretos, y que es un casino de alto nivel. No solo por ofrecer las mejores tragaperras con altos porcentajes de RTP, sino también por trabajar con los mejores proveedores de software del mundo.

Ventajas de jugar en William Hill:

● Casino con historia y trayectoria

● App móvil para iOS y Android

● Los mejores juegos de casino

Desventajas de jugar en William Hill:

● El diseño de su sitio es poco moderno

● Pocos medios de retiro disponibles

Esta marca reconocida en el mundo entero cuenta con años de trayectoria y mucha experiencia en lo que hace. En bet365 reconocen a sus jugadores más leales y les ofrecen un sitio en su exclusivo club VIP. Pero lo mejor de bet365 son sus tragaperras, hemos encontrado los últimos lanzamientos dentro de su catálogo y las slots con el RTP más alto del mercado. Asimismo, este operador es reconocido por ser un líder en apuestas deportivas.

Ventajas de jugar en bet365:

● Interfaz moderna y muy actualizada

● Tiene juegos de casino populares

● App móvil para iOS y Android

Desventajas de jugar en bet365:

● Catálogo de juegos de casino pobre

● No ofrece demo de sus juegos

En YoCasino puedes disfrutar de los mejores juegos de casino y de una amplia variedad de los mismos. Este casino se destaca por sobre su competencia, por ofrecer listas interminables de títulos de slots, ruleta, blackjack y demás juegos de casino. El índice de RTP de los juegos de YoCasino rondan entre el 96% y 97%.

Ventajas de jugar en YoCasino:

● Gran variedad de juegos de casino

● App móvil

● Interfaz moderna

Desventajas de jugar en YoCasino:

● Servicio al cliente deficiente

● Pocos medios de pago

10. YoBingo

YoBingo es un casino que se destaca por tener un excelente servicio de chat en donde puedes conocer a gente de toda España mientras juegas en tus juegos de casino favoritos . Sumado a este interesante chat, en Yobingo puedes disfrutar de una interfaz altamente moderna y entretenida y un extenso catálogo de tragaperras, ruleta, blackjack, entre otros juegos de casino.

Ventajas de jugar en YoBingo:

● Excelentes juegos de casino

● El mejor bingo online

● Interfaz moderna y actualizada

Desventajas de jugar en YoBingo:

● No cuenta con chat en vivo

● Pocos medios de retiro

11. Swift Casino

En el sitio web de Swift casino informan que todos sus juegos de casino tienen gráficos de alta calidad y el mejor sonido. Y, en nuestra experiencia probando los juegos de este casino, podemos asegurar que esto es así. Nos hemos sorprendido con las tragaperras de alto nivel que ofrecen y las increíbles variantes que ofrecen de los juegos clásicos de casino.

Ventajas de jugar en Swift:

● Buenos juegos de casino en vivo

● Trabaja con los mejores desarrolladores

● Ofrece medios de pago populares

Desventajas de jugar en Swit:

● No cuenta con chat en vivo

● Pocos medios de contacto

12. Lowen Play Casino

Si buscabas una experiencia de juego de primera calidad en Lowen Play, podrás tenerla sin problemas. Este casino está muy enfocado en ofrecer a sus usuarios las mejores slots virtuales y los juegos de casino más populares de España. En Lowen Play trabajan en pos de llenar sus catálogos con los últimos lanzamientos, los más hot, los más recomendados y los de más alta calidad.

Ventajas de jugar en Lowen Play:

● Calidad en los juegos que ofrecen

● Chat en vivo

● Medios de retiro inmediatos

Desventajas de jugar en Lowen Play:

● Interfaz desactualizada

● Pocos medios de contacto

De las cosas que más nos gustaron en nuestro paso experimentando con TonyBet, fueron las slots en 3D con sus increíbles gráficos y sonidos en alta definición. Dato de color, si usas auriculares de los buenos, te sumerges de lleno en la temática de la slot y de repente estás jugando en el Antiguo Egipto. Si bien TonyBet ha llegado al mercado español hace poco tiempo, ha hecho las cosas muy bien y se ha vuelto un favorito entre los españoles.

Ventajas de jugar en TonyBet:

● Chat 24/7

● Interfaz altamente responsiva

● Buena calidad en sus juegos de casino

Desventajas de jugar en TonyBet:

● Poca variedad de medios de retiro

● Demoras en responder correos

TOP mejores tragamonedas online de España

Por si te lo preguntabas, claro que sí existe un podio de tragamonedas online. Esto se debe a que, entre los jugadores españoles, existen tragaperras favoritas y otras no tan favoritas. Esto puede variar dependiendo de los gustos de cada jugador, pero las slots con las mejores temáticas, buenos premios y con un RTP alto, suelen ser las más elegidas en España. Si deseas jugar en las mejores tragaperras de España, algunos casinos suelen categorizar en sus sitios webs aquellas slots más populares o aquellos nuevos lanzamientos, pero te recomendamos optar por las slots de nuestro TOP:

88 Fortunes Gonzo´s Quest Megaways Jumanji Book of Ra Deluxe Jammin´ Jars Starburst Wolf Gold Peaky Blinders Sweet Bonanza Ultra Hold and Spin

¿Qué son las slots?

Puede que te preguntes qué son las tan nombradas slots o tragaperras, no te preocupes, esta es una pregunta muy recurrente y su respuesta es super simple. Las slots son las populares máquinas de casinos con su característica manija para hacer rodar los carretes, que hoy, gracias a los avances tecnológicos, pueden encontrarse en todos los casinos online del mundo y jugarse desde un teléfono móvil u ordenador.

Tipos de slots disponibles en España

Si bien existen una enorme cantidad de títulos y temáticas, existen ciertas características que unen y diferencian a las tragaperras disponibles en los casinos online de España. Si quieres jugar en las slots online, puedes elegir entre los siguientes tipos disponibles. Podrás elegir:

● La cantidad de carretes: existen slots de 3 carretes, de 5, de 6 e inclusive de 7 o más.

● Tipos de juegos: en este sentido nos referimos al diseño gráfico. Existen las tragaperras con los diseños clásicos retros, las nuevas video slots con gráficos y sonidos de alta calidad, las slots 3D, entre otras.

Jugar en las mejores slots online de España: ¿son seguros los casinos online?

En los últimos años han habido más y más casinos online operando en España. Y, en todos ellos puedes jugar en las tan populares tragaperras. Para quedarte tranquilo de que juegas en un casino seguro y confiable, debes verificar que el sitio web cuente con la licencia de la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego). De esta manera puedes asegurarte que ese casino cumple con todas las normativas estipuladas por el ente regulador estatal.

Si el casino que has elegido no cuenta con la aprobación de la DGOJ, no te registres, es muy probable que si lo haces pierdas dinero y tiempo.

Vale la pena aclarar que todos los casinos elegidos en nuestro TOP de los mejores casinos online de España cuentan con dicha licencia de juego. Jugar en ellos no implica ningún tipo de riesgo.

¿Es legal jugar en las tragaperras online en España?

Sí, jugar juegos de casinos en los sitios web legales de España es completamente legal desde el 1 de junio del 2012. Fecha en la que el país comenzó a regular el mercado de los juegos online mediante la DGOJ.

Lo que debes saber antes de elegir una tragaperras online

Bueno, hemos hablado de los casinos legales con las mejores slots, sobre qué son y los distintos tipos de tragaperras, sobre la legalidad de jugar de manera online en España y ahora nos parece clave contarles un poco sobre las cosas que se deben tener en cuenta antes de jugar en una slot online. Creemos que es importante analizar:

La temática: esto ayuda o afecta completamente a la experiencia de juego, nos referimos exactamente al escenario y la historia de la slot, por ejemplo alguna temática en el antiguo Egipto o de algún personaje mítico. El potencial de pago: Esto es considerado de lo más importante por los jugadores y se refiere a los premios que ofrece la tragaperras, es importante conocer cuáles son las slots que más pagan. El riesgo: al jugar en los juegos de azar, se podría decir que no hay garantías. Pero es sabido que mientras mayores sean tus apuestas, mayor será el riesgo de pérdida. Lo bueno es que la ganancia potencial también será mayor. La volatilidad de la slot: puedes elegir entre slots con volatilidad baja, media o media alta. El RTP: este término se refiere al retorno del jugador, y consiste en el porcentaje de probabilidad de devolución que ofrece una slot.

Cómo registrarte en un casino online de España

Registrarse en un casino online legal de España es muy sencillo. Sólo debes cumplir con el requisito obligatorio de ser mayor de 18 años. Entonces, si has decidido jugar online en los juegos de azar que ofrecen los casinos online, y eres mayor de edad, puedes registrarte en cualquier casino de España siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web del casino elegido Haz clic en el botón de registro Completa el formulario con los datos solicitados Algunos casinos pueden solicitar que cargues tu documento de identidad Aguarda la confirmación de la activación de tu cuenta, te llegará por correo electrónico Listo, ya tienes tu cuenta creada para cargar dinero y comenzar a jugar

Jackpot progresivo en las tragaperras online

Si has entrado en el mundo de los juegos de azar, seguramente hayas oído el término jackpot. Si te preguntas qué significa esta poderosa palabra para los jugadores, aquí te lo responderemos.

Un jackpot progresivo es un tipo de premio que ofrecen algunos juegos de casino como las tragaperras. A diferencia de los premios clásicos, los jackpots son premios que se van acumulando y creciendo cada vez más con las jugadas en las que no hay un ganador. Básicamente, mientras más juegues, más dinero se irá acumulando en este bote.

RTP de las tragamonedas: ¿por qué es importante?

El Retorno al jugador o más conocido como RTP, es usado para el concepto que le refleja al jugador la tasa de retorno o de devolución que tiene una tragamonedas online. Aquellas slots que tienen un mayor RTP, ofrecen a los jugadores más probabilidades de ganar.

Antes de elegir una slot para jugar, debes ver cuál es el RTP y así determinar cuál es la que ofrece una mayor tasa de retorno.

Para poder ver los RTP de cada título, solo debes ingresar en el sitio del casino, puedes elegir de nuestro TOP mejores casinos online, y ver la información del juego seleccionado.

¿Cuál es la tragaperras con mayor RTP de España?

Una de las slots con mayor RTP es White Rabbit Slot de Big Time Gaming con un RTP del 97.72%

¿Cuál es el mejor casino online de España?

El mejor casino online sólo puedes elegirlo tú, ya que esta elección está basada en tus distintas necesidades de juego. Para poder elegir tu mejor casino online te recomendamos tener presente, los medios de pago disponibles, el catálogo de juegos, sus medios de contacto y los requisitos de registro, entre otros factores.

¿Puedo jugar a las tragaperras desde el móvil?

Sí, es posible jugar a las slots desde el móvil en España. Sólo debes descargar la aplicación móvil del casino en el que quieras jugar y comenzar a jugar desde tu teléfono móvil. Existen una gran cantidad de casinos que cuentan con app móvil para iOS y Android.

En conclusión:

Esto ha sido todo lo que creemos que un jugador de slots debe saber antes de apostar. Esperemos que esta guía te sirva a la hora de jugar en las mejores tragaperras de España y que recuerdes los consejos brindados sobre las mejores slots.

Por las dudas, volvemos a refrescar temas importantes: recuerda siempre verificar que el casino que elijas sea legal, que la slot tenga alto RTP, elige según tu forma de juego el tipo de volatilidad, y encárgate de divertirte mientras juegas.