Para realizar apuestas deportivas de forma satisfactoria, lo primero y fundamental es aprender a jugar. Este mercado no es tan simple como parece, y la experiencia junto al conocimiento son claves para hacer apuestas deportivas. Hoy te daremos algunos consejos y recomendaciones sobre cómo jugar apuestas deportivas.

Guía de cómo jugar apuestas deportivas: Paso a paso

En primer lugar, y antes de empezar a apostar, te sugerimos evaluar y seleccionar una casa de apuestas que cuente con su respectiva licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego.

1. Escoge una casa de apuestas

Primero que nada, debes escoger una casa de apuestas deportivas, y para ello debes evaluar los mercados que tiene, los eventos deportivos que encontrarás, los métodos de pago o incluso los medios de comunicación del soporte técnico.

Es fundamental tener en cuenta distintos aspectos de la casa de apuestas a la hora de hacer una elección; incluso sugerimos buscar opiniones de terceros en Internet para tener una referencia más clara y precisa de la empresa.

2. Regístrate

Cuando hayas realizado tu investigación de la casa de apuestas, y hayas escogido la que mejor se adapte a tus necesidades, deberás hacer el proceso de registro. Para ello, es necesario que tengas tus datos personales al alcance; como tu DNI por ejemplo, ya que, en ocasiones se solicitará que realices un proceso de KYC (Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente). Esto deberás hacerlo para comprobar tu identidad.

3. Deposita

Una vez que hayas concluido con el proceso de registro, deberás hacer el depósito de los fondos que desees dedicar a las apuestas deportivas. Para ello, simplemente busca en el menú superior de la casa de apuestas la opción de depósito y escoge el método deseado; lleva a cabo los pasos que solicite la empresa, y listo.

4. Realiza tu apuesta

Ahora que dispones de dinero en tu cuenta, solo te queda empezar a jugar. Para ello, dirígete al área de deportes, selecciona tu equipo favorito como ganador, establece la cantidad que deseas apostar y confirma. De esta manera ya habrás realizado tu primera apuesta deportiva.

10 Consejos y sugerencias para jugar apuestas deportivas

Sabemos que el mercado de las apuestas deportivas es algo complicado para los primeros usuarios que se integran. No obstante, tomando en cuenta los siguientes consejos es posible que tu primera experiencia de juego sea más agradable.

Juega con cabeza fría

Uno de los mayores problemas de muchos apostadores es que no juegan con cabeza fría. Normalmente, ven el juego como una forma de escapar de la rutina o de diversión luego de un mal día en el trabajo. Sin embargo, ten en cuenta que tener estrés, depresión o algún sentimiento en tu mente puede influir negativamente en tus apuestas. Lo ideal es estar siempre concentrado.

No apuestes en eventos desconocidos

Si eres principiante, sugerimos no hacer apuestas en eventos deportivos que no conozcas. Esto podría multiplicar tus probabilidades de perder, y por ello, siempre opta por apostar en deportes conocidos; por ejemplo, si eres aficionado al fútbol, estarás actualizado con las novedades y los equipos más ganadores, y esa es una gran ventaja que no deberías desaprovechar.

Encuentra un área y estúdiala

Antes de hacer una apuesta deportiva, si eres principiante tendrás que encontrar y estudiar un área para apostar. Por este motivo, en tu tiempo libre puedes estudiar el mercado, los equipos ganadores, los mejores deportistas de cada equipo y aspectos similares que te ayudarán a reducir el riesgo. Esto influenciará notablemente en los resultados de tus apuestas.

¿Qué hacer si pierdes?

Tómalo con calma y no te estreses. Entendemos que perder tus primeras apuestas puede desanimarte, porque no solo estás perdiendo con tus equipos favoritos, sino que también estás perdiendo dinero. Aun así, relájate, evita apostar bajo ese estado de ánimo y vuelve a intentarlo más tarde.

Establece una cantidad para gastar en apuestas

Antes de comenzar a jugar apuestas deportivas, debes establecer la cantidad de dinero que vas a gastar en esta actividad. Esto te ayuda a saber cuándo debes parar y tomar un descanso. En caso de no establecer un límite, podrías terminar con serios problemas financieros o desarrollar adicción a las apuestas.

Utiliza el cashout cuando sea necesario

El cashout es una herramienta que básicamente permite hacer un cobro antes de que concluya la apuesta. De esta forma, podrás evitar mayores pérdidas, así como asegurar una parte de tus ganancias en partidos en los que el resultado no parece estar muy claro.

Establece límites de ganancias para comenzar a retirar

Es probable que cuando empieces a ganar tus apuestas deportivas quieras apostar más. Sin embargo, sugerimos establecer límites de ganancias y retiros para que esto no se salga de control. No siempre podrás ganar, y por ello, la mejor forma de mantener tu capital e incrementarlo es retirando una parte de las ganancias cuando sea posible.

Aprovecha las apuestas combinadas

Muchas casas de apuestas deportivas permiten jugar y hacer apuestas combinadas o parlays. Esta función es bastante útil, pues te permite mejores resultados, aunque a la vez complica mucho el ganar una apuesta en su totalidad. Aun así, es una función que debes aprovechar cuando estés seguro de que tus equipos obtendrán el resultado que esperas.

Evalúa las estadísticas del mercado

Estudiar las estadísticas del mercado y los pronósticos de los eventos deportivos puede ser de gran utilidad, ya que estos datos se basan en recopilaciones de apostadores, tanto experimentados, como principiantes, y permiten conocer cuáles son los equipos con más probabilidades de ganar según los integrantes del equipo y las selecciones de los apostadores.

Preguntas frecuentes relacionadas con jugar apuestas deportivas

Finalmente, reconocemos que pueden haber algunas dudas con respecto al tema, y por ello preparamos este apartado de preguntas frecuentes:

¿Cuál es el mejor deporte para hacer apuestas deportivas?

Fútbol, baloncesto y tenis son los tres mejores deportes para hacer apuestas deportivas; tanto por popularidad, como por diversidad.

¿Cuál es el deporte más fácil para apostar?

El fútbol es el deporte más fácil para apostar, siendo las apuestas de fútbol las más requeridas por los usuarios.

¿Es seguro hacer apuestas deportivas en línea?

Sí. Aun así, siempre investiga acerca de la casa de apuestas deportivas en la cual deseas jugar, busca opiniones en línea e informate lo suficiente antes de hacer un depósito.

¿Cómo funcionan las apuestas deportivas?

Las apuestas deportivas funcionan de manera muy sencilla al realizar una apuesta en un evento deportivo y ganar una cantidad determinada de dinero si gana el equipo o jugador al que usted apuesta. Si el equipo o jugador al que apuestas no gana, pierdes.

¿Qué es una apuesta de hándicap?

El hándicap es un tipo de apuesta que iguala las posibilidades de que ambos jugadores o equipos ganen un evento específico. Esto se hace dándole una ventaja a un lado. Lea nuestras guías detalladas sobre apuestas con hándicap en diferentes deportes:

¿En qué deportes puedes apostar?

Aquí tienes algunos deportes populares en las casas de apuestas, con guías completas de cómo funcionan y cómo apostar:

Juego responsable Somos conscientes de que jugar apuestas deportivas puede generar adicción o ludopatía. Por este motivo, las apuestas son exclusivamente para personas responsables y mayores de 18 años, que además tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para jugar: Evita el consumo de alcohol o drogas antes y durante el juego.

No apuestes con dinero que ponga en riesgo tu estabilidad financiera o que sea prestado.

Delimita la cantidad de tiempo y dinero que deseas apostar.

Las apuestas solo son para divertirse, nunca deben verse como un método para ganar dinero fácil.

¿Has perdido dinero? Toma un descanso y vuelve después, jugar más puede traer mayores pérdidas.

En caso de requerir ayuda adicional, puedes ponerte en contacto con la Dirección General de Ordenación del Juego o con el portal de Juego Responsable.