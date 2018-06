Carles Martínez ficha por el Uni Ferrol de la Liga Dia

El Star Center Uni Ferrol, que compite en la Liga Dia, máxima categoría del baloncesto femenino español, ha anunciado este jueves la contratación del valenciano Carles Martínez como nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida el pasado viernes de Lino López. Después de siete temporadas en la entidad, el técnico fue anunciado horas después como el preparador del Perfumerías Avenida de Salamanca.

En un comunicado, el club ferrolano ha asegurado que su junta directiva eligió al levantino "después de recibir numerosas propuestas para el banquillo". "Los dirigentes se decantaron por un técnico joven que está especializado en el trabajo de cantera y de formación", ha señalado el conjunto, que ha ensalzado su labor al frente del Picken La Cuina Claret de Valencia en las tres últimas campañas.

Perteneciente a la Liga Femenina 2, la escuadra realizó "un gran trabajo", ha destacado el plantel universitario, que ha aludido a su clasificación "hace unas semanas para la fase de ascenso a la máxima competición nacional". Junto a su papel como entrenador, asumió en ese grupo los de director deportivo y responsable formativo. Para el Star Center Uni Ferrol, completó un "gran trabajo con la clasificación de varios equipos para los campeonatos de España de base".

Martínez, ha considerado, "vendrá a Galicia entre los días 10 y 16 de junio para dirigir al equipo valenciano en el campeonato de España infantil femenino". El preparador, ha valorado que el club anunció "su marcha del Picken Claret" y sopesaba "aceptar alguna propuesta que tenía del baloncesto masculino". "La verdad es que no me esperaba que me llegase esta propuesta y no la podía dejar escapar, por lo que no tardé mucho en aceptarla", ha relatado el preparador.

Sin experiencia en Liga Dia, el técnico ha subrayado que prevé "hacer un buen papel en el equipo ferrolano", encarando las tareas relativas a la "confección de la plantilla". Sobre su estilo de juego, ha abogado por un "baloncesto de transiciones rápidas, defensa intensa y que las jugadoras puedan tomar sus decisiones sobre la cancha; creo que soy bastante atrevido".