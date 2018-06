Los Warriors ya tienen su dinastía: ganan su tercer anillo en cuatro años

La combinación del base Stephen Curry y el alero Kevin Durant surgieron como las grandes figuras que lideraron a los Warriors de Golden State a la gran victoria a domicilio de 85-108 ante los Cavaliers de Cleveland en el cuarto partido de las Finales de la NBA que ganaron por 4-0 y revalidaron el título de campeones.



Curry anotó 37 puntos, incluidos siete triples, y lideró el ataque de los Warriors que dieron toda una exhibición de baloncesto, especialmente en el ya tradicional tercer cuarto demoledor que lo acabaron con parcial de 13-25, que dejó sin ninguna opción de reacción a unos Cavaliers que siempre se sintieron derrotados.



La desventaja de 0-3 en la eliminatoria pesó como una losa después que ninguno de los 13 equipos anteriores que se colocaron con esa marca pudieron alcanzar el título de liga.



Ni tan siquiera la motivación dialéctica constante del alero estrella LeBron James hizo posible la reacción del equipo de Cleveland, que mostró todas las debilidades con las que cuenta y que sin el "King" no hubiesen estado en las Finales.



Junto a Curry, el alero Kevin Durant aportó un triple-doble de 20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, que lo deja como otro de los jugadores claves en la consecución del título.



Los escoltas, el reserva Andre Iguodala, que se convirtió en el sexto hombre, y el titular Klay Thompson, aportaron 11 y 10 tantos, respectivamente, y completaron la lista de los cuatro que tuvieron números de dos dígitos.



Mientras que el ala-pívot Draymond Green aportó nueve puntos, nueve rebotes y tres tapones, que le dieron protagonismo en el juego interior de los Warriors, que como equipo capturaron 44 balones bajo los aros, los mismos que tuvieron los Cavaliers.



"Es una gran victoria que pone un final feliz a un año muy difícil y complicado", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Todo el equipo ha respondido de una manera excepcional".





