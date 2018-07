La madre de Honeycutt culpa a la policía de matar a su hijo

La madre de Tyler Honeycutt, quien llamó a la policía para advertir del comportamiento errático de su hijo, niega que el ya exjugador del Khimki se suicidara, y apunta directamente a los disparos de los agentes como causantes de la muerte de su hijo. «Él quería volver a la NBA, y tenía un acuerdo para jugar las Ligas de Verano con Oklahoma, pero un problema en la rodilla lo impidió. Fue una decepción para él y le dije que si comenzaba a actuar agresivamente tendría que involucrar a la policía. Entonces les llamé, vinieron y mataron a mi hijo. Él estaba deprimido, pero me aseguró que nunca se lastimaría a sí mismo porque sabía que entonces me haría daño a mí. Me lo prometió», dijo Lisa Stazel en ´Sport5´.

«No les disparó, simplemente disparó al aire desde la ventana, pero nunca en su dirección. La policía movilizó 30 vehículos y tres helicópteros contra un chico asustado», continúa Lisa, quien dijo que había sangre en varias habitaciones de la casa, probando que no fue un suicidio y que su hijo trató de resguardarse de los disparos. "Es una casa muy grande y cuando todo terminó, vi sangre a lo largo del pasillo, en las paredes, en el armario de su habitación... Él no se pegó un tiro. Si te disparas a ti mismo, mueres en el acto, no vas de habitación en habitación. Creo que uno de los policías le disparó a través de una de las ventanas", concluye la madre.