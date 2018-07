Encuentran muerto a un exjugador tras grabar un vídeo de despedida

Billy Knight, ex jugador de baloncesto de 39 años, fue hallado muerto este pasado domingo en una carretera de Phoenix apenas unas horas después de haber grabado un aparente video de despedida en Youtube de seis minutos de duración y que tituló "I am Sorry Lord" (Lo siento Señor).

Knight jugó para los Bruins de UCLA de 1997 a 2002, desde donde pasó a la Liga de Desarrollo de la NBA y más tarde a Francia y Japón. El exjugador, que estaba intentando inciar una carrera como entrenador, tenía graves problemas de depresión.

Algo que se vislumbra claramente en ese último vídeo cuando afirma entre lágrimas que siente "como si no perteneciese a este mundo... se me acaba el tiempo", o como cuando aconseja que "si te sientes mal pide ayuda, no lo alargues en el tiempo. Las enfermedades mentales son serias".

