Pau Gasol podría ir traspasado a los Sixers

Pau Gasol podría dejar este verano San Antonio Spurs rumbo a los Philadelphia 76ers. Así lo asegura el conocido periodista Chris Sheridan, que asegura que el pívot de Sant Boi podría ser traspasado si finalmente la franquicia texana manda a Kawhi Leonard a Philadelphia en la NBA.

Una operación en la que entraría el pívot españpl, que cumpliría así su última temporada con los Spurs en los Sixers. Equipo que estaría dispuesto a absorber su contrato tras confirmar que Leonard aceptaría prorrogar su vinculación con ellos tras la próxima campaña.

No obstante, Philadelphia no es el único equipo que está moviendo sus hilos para intentar hacerse con los servicios de Kawhi Leonard. Sacramento Kings puede ser el puente para un acuerdo a tres bandas con los Spurs y Miami Heat. Algo que permitiría a Gasol seguir en San Antonio, que por otra parte prefiere no traspasar al jugador catalán.

