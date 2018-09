Shaquille O´Neal a Lucía Villalón: "Te amo. ¿Te casarías conmigo?"

Shaquille O'Neal sigue manteniendo su buen humor de siempre y una de las últimas personas que ha podido comprobarlo es la periodista española Lucía Villalón, durante una entrevista para el canal Univisión.



En ella, el exjugador de los Lakers, Orlando y Miami entre otras franquicias de la NBA, responde a una pregunta de la entrevista de la siguiente forma: "Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis periodistas favoritas de Univisión. Te amo. ¿Te casarías conmigo?", momento tras el cual le hizo entrega de un anillo que la periodista enseñó después a cámara en un vídeo que ella misma compartió en las redes sociales.





El gran día en que Shaquille O´Neal me pidió matrimonio!!!! ?????? @shaq of course I say yes!!!????????????@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N