Kyrie Irving sobre su teoría de la tierra plana: "lo siento"

Kyrie Irving ha reculado sobre su teoría de que la tierra es plana... pero no del todo. El base de los Boston Celtics, una de las mayores estrellas de la NBA, se disculpó en la Cumbre Forbes Sub-30 por sus comentarios de hace unos meses, en los que afirmó que "la tierra es plana". "No es ninguna teoría de la conspiración. La prueba está delante de nosotros", dijo Kyrie Irving, que ha tenido que pedir perdón.





"En ese momento no me di cuenta del efecto. Definitivamente estaba en ese momento, 'soy un gran teórico de la conspiración. No puedes decirme nada'. Lamento todo eso. Para todos los profesores de ciencias, que se acercan a mí como diciendo: '¡Sabes que tengo que volver a enseñar todo mi currículum!' Lo siento. Me disculpo. Me disculpo", dijo Irving.Sin embargo, no el base de los Celtics no llegó a admitir en ningún momento que la Tierra es esférica, simplemente pidió perdón por haber hecho públicamente esos comentarios. "'Incluso si crees en eso, no salgas y digas eso. Eso es para conversaciones íntimas, porque la percepción y la forma en que te reciben, cambia. En realidad, soy una persona inteligente", aseguró Irving.