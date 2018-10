Vídeo: La prueba definitiva ¿Escupe Rondo a Chris Paul?

El partido entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets protagonizó una de las peleas más espectaculares de los últimos años en la NBA. Una batalla campal que acabó con tres jugadores expulsados, Rajon Rondo y Brandon Ingram por los Lakers; y Chris Paul por los Rockets. Desde el pitido final, la NBA está estudiando lo sucedido para imponer las pertinentes sanciones; y parece haber encontrado la prueba definitiva.



Desde el primer momento, los jugadores de los Houston Rockets apuntaron a Rajon Rondo como el instigador de la pelea, por haber escupido a Chris Paul mientras ambos se encaraban. Sin embargo, las primeras pruebas gráficas sugerían que podía haber sido Carmelo Anthony, compañero de Paul, el que había escupido sin querer al base de Houston. Las especulaciones comenzaron a multiplicarse y el asunto fue bautizado como el 'Spitgate'.





