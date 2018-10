Durant dejará Golden State: "Estoy pensando en el dinero que voy a ganar"

La continuidad de Kevin Durant en Golden State Warriors al acabar esta temporada está más en entredicho que nunca. Los rumores sobre su marcha llevan activos desde el verano, pero ahora ha sido él mismo el que ha dado una pista casi definitiva. En declaraciones que recoge The Athletic, Durant confirma que busca firmar el primer contrato máximo de su carrera, algo que en su actual equipo no le pueden ofrecer porque ya se lo pagan a Stephen Curry.

"Estoy pensando en el dinero que voy a ganar. Nunca conseguí el contrato máximo. He visto muchos jugadores de la liga ganando mucho dinero y estoy feliz por ellos, pero sé que también merezco eso", dijo Durant, que tiene como preferencia a los New York Knicks para su próximo destino, pero que no descarta tampoco los Brookyn Nets o Los Angeles Clippers.