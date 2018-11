Monumental zasca de Jasikevicius a Svetislav Pesic

La previa de la séptima jornada de la Euroliga entre el Zalgiris y el FC Barcelona Lassa viene calentita. Al menos en lo que a banquillos se refiere. Y es que a Sarunas Jasikevicius, técnico del conjunto lituano, no le han sentado nada bien las palabras de Svetislav Pesic en las que dijo que "el Zalgiris sólo se prepara pensando en los partidos de Euroliga ya que en su liga nacional no tienen rivales, por lo que tienen más tiempo de concentración para prepararse para los partidos de competición continental".

La relación entre ambos técnicos no es la mejor desde que coincidieron en el Palau hace ya quince años, por lo que a Jasikevicius le faltó tiempo para dejarle claro al preparador serbio que cree que "en Lituania tenemos de largo equipos mejores que el Fuenlabrada. Siempre he seguido la filosofía de mirarse uno mismo. Pero si a él no le gusta la LKL (liga lituana), trataremos de hacerla más fuerte por él".

Nombrar al Montakit Fuenlabrada no era fruto de la casualidad pues, recordemos, el conjunto madrileño es el último equipo que ha vencido a los blaugrana en la Liga Endesa. Concretamente el pasado 3 de noviembre en la jornada 7 por 79-73.

Preguntado también sobre el famoso discurso de Pesic a sus jugadores en el que dijo que si Jasikevicius iba al Barça sería como tercer entrenador, el entrenador del Zalgiris prefirió pasar de largo pues, a su juicio, el único problema de este tipo de arengas "es que se hagan públicos. Somos una familia y debemos resolver las cosas dentro del equipo".