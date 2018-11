Un escándalo sexual salpica a Dwight Howard

La estrella de la NBA Dwight Howard, actualmente en los Washington Wizards, ha sido noticia en las últimas horas después de ser acusado de acoso sexual y amenazas a través de las redes sociales por un joven transexual que asegura haber sido pareja del All Star.



El usuario de Twitter Masin Elijè, relata a través de su perfil en esta plataforma haber mantenido una relación con el pívot. "Tenía miedo de hablar pero hoy mi vida fue amenazada después de que fui acosada, amenazada y manipulada sexualmente por alguien al que respeté, mi exnovio, el jugador de la NBA Dwight Howard", realató Elijè en esta red social.





I was afraid to speak but today my life was threatened after I was sexually harassed, threatened and manipulated, by someone I respected, my ex boyfriend NBA player Dwight Howard, and his camp also ""catfished"" by his disrespectful ass PASTOR pic.twitter.com/n1I1fwDcUw