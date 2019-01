Vídeo: Una aficionada devora con la mirada a LaMarcus Aldridge

Más allá de la victoria de San Antonio Spurs ante los siempre complicados Detroit Pistons en la NBA, la noticia de este encuentro estuvo en la desproporcionada reacción de una aficionada al observar las partes íntimas de LaMarcus Aldridge. De hecho, es tan expresiva que el vídeo se ha hecho viral:





The Spurs are on a 5 game winning streak and Lamarcus Aldridge is averaging 27.2 PPG on 63% FG in that stretch



Safe to say he's making a lot of new fans ??????pic.twitter.com/TrdoDGkC0T