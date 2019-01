Pesic: "La NBA no es baloncesto, pero lo venden mejor"

Svetislav Pesic es un clásico del baloncesto europeo. Casi 40 años en los mejores banquillos del continente le avalan y su conocimiento del juego está a la altura de los mejores. De ahí que sus declaraciones tras la victoria del Barcelona Lassa en Milán en Euroliga hayan levantado tanta polvareda. El entrenador de Pirot, Serbia, no se cortó a la hora de comparar el baloncesto que se juega en Europa con el de la NBA, y la verdad es que la mejor liga del mundo no quedó bien parada.

"Eso no es baloncesto. En baloncesto, si quieres cambiar el ritmo de un partido no lo haces desde el ataque, sino desde la defensa. Eso te permite correr a la contra, controlar las posesiones, hacer jugadas más largas€ Así se hace en Europa. En la NBA no, pero eso no es baloncesto. El mejor baloncesto del mundo se juega en la Euroliga. En la NBA, solo tienes que fijarte cada mañana en los resultados: 129-119, 122-120, 120-115€ Todo el mundo está de celebración, todo el mundo está feliz€ El mejor juego es el de la Euroliga, donde se ve todo. La defensa, el ataque, la táctica; Triples, mates, creación de jugadas€ todo. El único problema en Europa es que no lo vendemos bien, como hace l NBA. No hemos aprendido a vender el producto como ellos", dijo Pesic.