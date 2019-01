Vídeo: Así se derrumba el viejo pabellón de los Milwaukee Bucks

La NBA es la liga de baloncesto con los pabellones más espectaculares del mundo. Auténticas joyas de la arquitectura albergan los partidos alrededor de todo Estados Unidos y el último en mudarse a uno de estos nuevos y modernos pabellones han sido los Milwaukee Bucks. Desde el pasado verano, el equipo de Giannis Antetokounmpo juega en el Fiserv Forum, tras 20 años haciéndolo en el Bradley Center. Un pabellón, este último, que se había quedado obsoleto, y que desde este domingo está siendo derruido.





