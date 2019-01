La Copa de Inglaterra tiene sabor valenciano

No partían en las quinielas para alzarse con el título júnior femenino, y más cuando hace apenas dos años ni siquiera había sección femenina. La Academia Reading Rockets ha hecho historia gracias, en gran medida, al impulso valenciano con el que cuenta en sus filas. Dos entrenadores, Blai Benlloch, el titular, y su asistente Joan Portero, y dos jugadoras de enorme talento como la base Carmen Segura, ex del Valencia Basket, y Paula Romero, capitana del equipo.



Su aportación ha sido clave a la hora de protagonizar una de las grandes sorpresas en el baloncesto de formación británico. Y es que desde el pasado domingo son campeones de la Copa de Inglaterra. Para conseguirlo tuvieron que doblegar a dos de los grandes favoritos a la victoria final.En semifinales al COLA –City of London Academy–, y en la gran final al potente Leicester Riders, al que superaron por un ajustado 65-60.



«Ganar esta final ha sido un hito para nuestro club y nuestra ciudad ya que nos enfrentábamos al equipo favorito de la competición. Además, ha sido el primer título del ámbito femenino en la historia del club por lo que estamos muy contentos», aseguró a SUPER el técnico Blai Benlloch.



«Gracias a esto el nombre de Reading está apareciendo más en el mapa baloncestístico inglés entre ciudades mucho más grandes como Manchester, Londres o Leicester», destacó el preparador de Benaguacil.



En esta final, precisamente, una de las jugadoras más destacadas fue la jugadora de Godella Carmen Segura, que firmó una gran actuación con 17 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Paula Romero logró también una estadística notable con 5 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.