Vídeo: ¡Increíble! Remontan 17 puntos en apenas tres minutos

Espectacular remontada en Estados Unidos en un partido de la NCAA entre Old Dominion y UTSA (Texas). Faltaban poco más de tres minutos y este último equipo perdía por 69-52. Todo parecía visto para sentencia pero, tras un festival de triples, el partido se volvió loco. Tanto que no sólo le permitió remontar el encuentro para ganarlo por 73-74, sino que incluso le sobró tiempo y a sus jugadores les tocó defender con uñas y dientes el último ataque de Old Dominion. Aquí está la prueba:





ODU: 99.9% chance to win@UTSAMBB: So you're telling me there's a chance pic.twitter.com/Nqbe53xDqu — NCAA March Madness (@marchmadness) 27 de enero de 2019