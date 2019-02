El Madrid arrolla a Estudiantes para meterse en semifinales

El Real Madrid selló su pase a las semifinales al ganar jugando a medio gas al Movistar Estudiantes (94-63). Los blancos se enfrentarán este sábado (21.30 horas) a la gran sorpresa del torneo, el Divina Seguros Joventut, que eliminó al Kirolbet Baskonia con Nicolás Laprovittola (50 puntos de valoración) batiendo un récord en las fases finales del torneo. La otra semifinal, la que abrirá la jornada del sábado, enfrentará al Barcelona y el Iberostar Tenerife (19.00 horas).



Después del impacto que causó el Joventut en semifinales, el Real Madrid salió enchufado al encuentro, sin dar concesiones a un Movistar Estudiantes que logró el pasaporte para la Copa del Rey como anfitrión. Los madridistas, comandados por Facundo Campazzo y Gustavón Ayón, abrieron una brecha de nueve puntos (23-14, min. 7), momento en el que Sergio Llull, que fue duda para la Copa hasta el último, entró en acción junto a Rudy Fernández.



Los madridistas se encontraron entonces con un rival respondón, que firmó un parcial de 6-14 para cerrar el primer cuarto con un triple sobre la bocina de Gian Clavell (29-27).



En el segundo cuarto,acabaron definitivamente con el Estudiantes (42-32, min. 16). La maquinaria blanca, de nuevo con Campazzo en pista, metió una velocidad más al partido para llegar al descanso con la máxima ventaja hasta ese momento ( 50-34 ).Tras la vuelta de vestuarios la crisis de los estudiantiles se intensificó. El Madrid no tuvo contemplaciones y tras una asistencia de fantasía de Campazzo para Ayón (63-39, min. 24), Josep Berrocal trató de que su equipo no se fuera del choque con un tiempo muerto. Pero no logró frenar la sangría y el conjunto blanco, pese a que ya se notaba que estaba pensando en las semifinales,con 16 puntos del argentino, el más acertado junto a Gustavo Ayón.-el menorquín anotó un triple marca de la casa- y el partido se consumió sin apenas brillantez en el choque de cuartos de final con más desigualdad de la Copa del Rey que se disputa en el WiZink Center de Madrid.Randolph (10), Campazzo (7), Ayón (16), Carroll (11) y Deck (16) -equipo inicial-, Causeur (5), Rudy (8), Llull (5), Reyes (2), Prepelic (2) Tavares (7) y Taylor (5).Gentile (8), Brizuela (9), Cook (9), Caner-Medley (6) y Arteaga (12) -equipo inicial-, Sola, Clavell (10), Hakanson (5), Vicedo, Suton (2), Lamprapoulos y Whittington (2).Miguel A. Pérez, Antonio Conde y Rafael Serrano. Gian Clavell fue eliminado por cinco personales (m.37).Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 13.280 espectadores.