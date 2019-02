Los árbitros de la final de Copa del Rey vuelven a pitar esta semana

Al menos dos de los tres árbitros de la polémica final de la Copa del Rey de baloncesto, que ganó el Barcelona Lassa y cuyos últimos errores fueron muy criticados, volverán a dirigir partidos esta semana en la Euroliga.

Juan Carlos García González, que ejerció el domingo como árbitro principal, ha sido designado para el Armani Milán-Maccabi Tel Aviv junto al ucraniano Borys Ryzhyk y la alemana Anne Panther. Por su parte, su compañero Miguel Ángel Pérez Pérez dirigirá en Estambul el choque Anadolu Efes-Olympiacos acompañado del esloveno Damir Javo y el lituano Jurgis Laurinavicius.

El tercer árbitro del Real Madrid-Barcelona, Benjamín Jiménez, también es internacional aunque aún no se ha confirmado que esté incluido en alguno de los cuatro partidos del viernes, ya que la Euroliga no ha anunciado los tríos arbitrales de dicha jornada.

Dos jugadas originaron el conflicto el domingo. A once segundos de la conclusión no se pitó una clara falta de Anthony Randolph sobre Chris Singleton que pudo ser antideportiva y hubiera certificado el triunfo azulgrana. Y casi sobre la bocina se dio por válida una canasta decisiva de Ante Tomic que no entró al considerar que había recibido un tapón ilegal cuando el balón tocó aro previamente, por lo que se trataba de un rebote legal.

Esta última decisión provocó la indignación de jugadores, cuerpo técnico y directivos del Real Madrid. El club blanco exigió explicaciones a la ACB y recordó que era el segundo año consecutivo en el que un error arbitral le costaba la Copa del Rey, por lo que se plantea incluso abandonar la competición.

También te puede interesar: ¡Pues ahora me enfado... y me voy!