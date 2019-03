¿Durant a los Mavericks con Doncic y Porzingis?

La NBA todavía no ha llegado ni siquiera a los 'Playoffs' de la presente temporada, pero los rumores sobre los movimientos de jugadores del próximo verano no dejan de aparecer. El agente libre más cotizado es Kevin Durant, que tiene todavía un año más de contrato con los Golden State Warriors, pero que parece decidido a ejercer la opción por la cual quedaría libre para firmar por cualquier equipo. En principio, los New York Knicks parecían el gran favorito para fichar a Durant, pero ahora se ha sumado un competidor importante, los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kristaps Porzingis.

Según informa Frank Isola en 'The Athletic', los Mavs han aparecido como uno de los equipos más interesados en intentar fichar a Durant. Todo, después de conseguir a Kristaps Porzingis, precisamente en un traspaso con los New York Knicks, y juntarlo con el jugador de moda en la NBA, Luka Doncic. La pareja 'española' presagia años de grandes éxitos en Dallas, y si a ellos se suma Kevin Durant, los Mavericks pasarían en apenas un año de ser candidatos al número uno del Draft, a serlo al título de la NBA.

Una prueba de que esto es más que un simple rumor es el hecho de que el entorno de Kristaps Porzingis está filtrando que el jugador letón estaría encantado de jugar junto a Kevin Durant. Esto viene después de que se dijera el año pasado, cuando Durant sonaba como posible refuerzo para los Knicks, que Porzingis no quería jugar junto a un jugador que asumiera el rol de líder que él ya tenía en Nueva York. De momento, solo son rumores, pero es evidente que el mercado en la NBA el próximo verano va a ser uno de los más movidos que se recuerdan.