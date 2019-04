Vídeo: Enfado monumental y expulsión de Gregg Popovich en la NBA

Tremenda bronca con los árbitros la protagonizada en la NBA por el entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, que fue expulsado del partido entre su equipo y Sacramento Kings en el tercer cuarto. Popovich recibió dos faltas técnicas señaladas por el árbitro Tyler Ford, a quien le protestó por dos decisiones que tuvo sobre el jugador Derrick White y que no gustaron al veterano técnico. Aquí está la secuencia completa:





Coach Pop went OFF ??



(via @ESPNNBA)pic.twitter.com/V3EdUk6y1G