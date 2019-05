Un espontáneo salta a la cancha... ¡disfrazado de Spiderman!

Surrealista imagen la que se ha producido en la Copa de Filipinas de baloncesto. Un espontáneo saltó a la cancha en mitad del partido entre San Miguel y Magnolia... ¡disfrazado de Spiderman¡ El espectador se coló en la pista por uno de los fondos, disfrazado del superhéroe de DC Comics y con varias cartulinas en la mano. En su recorrido por la pista, choca contra un jugador de uno de los equipos, poco antes de ser detenido por la seguridad del estadio y puesto en custodia. Una vez retenido, se pudo comprobar que las cartulinas que portaba consigo, y que enseñaba mientras corría por la pista, contenían mensajes políticos como: "Vota amor", "Vota con el corazón" o "Amo Filipinas". Este es el vídeo del incidente:





A man dressed as Spiderman ran onto the court and hit June Mar Fajardo on the jaw before getting tackled by venue security.



