Incendio en el Madrid: Cruce de zascas entre Laso y Felipe Reyes

El Real Madrid fracasó en su intento de revalidar el título de la Euroliga y cayó a las primeras de cambio ante el CSKA del extaronja Nando de Colo. El equipo blanco ganó este domingo al Fenerbahce en el partido por el tercer y cuarto puesto, tras el cual hubo un cruce de declaraciones subido de tono entre el capitán Felipe Reyes y el entrenador Pablo Laso. El jugador se quejó por su falta de minutos en esta Final Four y el preparador no dudó en responderle.

"A nivel personal no es un año que vaya a recordar positivamente. Estoy tocado porque no entiendo ciertas cosas: sales, lo haces lo mejor que puedes, das el máximo y luego pasan cosas que no entiendes. No entiendo nada. Me voy de aquí muy fastidiado. Después de salir y hacer bien mi trabajo no he tenido continuidad. Hace tiempo que me merezco una conversación con Pablo Laso, pero esa conversación no ha llegado...", manifestó Felipe Reyes tras el tercer y cuarto puesto.

Palabras que tuvieron rápida contestación por parte de Pablo Laso. "Si Felipe quiere hablar conmigo, yo encantado. Creo que ha estado muy bien, ha marcado el ritmo del partido. Hablo con todos mis jugadores, les digo que mi puerta está siempre abierta. ¿Si quiere hablar conmigo cómo no voy a estar abierto a ello? Yo como jugador siempre pensaba que, si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el que no juega se merece el respeto. Y si yo no jugaba y jugaba el otro, tenía que respetar. Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe soy yo. Podemos hablar como en estos ocho años, es un jugador muy importante para mí, han pasado los años y hemos tenido momentos buenos y malos, lo que hace que siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Me alegro muchísimo de que diga eso", explicó Laso.