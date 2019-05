Los hijos de LeBron James y Dwyane Wade jugarán en el mismo equipo de instituto

Sus padres todavía juegan en la NBA (Wade hasta esta pasada temporada), pero ellos ya acaparan titulares y portadas de los principales medios deportivos de Estados Unidos. Se trata de Bronny James y Zaire Wade, los hijos de LeBron James y Dwyane Wade, respectivamente, y que el curso que viene prometen aterrorizar a todos los equipos de instituto del país. Y es que los hijos de las dos superestrella de la NBA jugarán juntos en el Sierra Canyon High School, en California.



Zaire, en su último año de instituto, y Bronny, en su primero, serán el verdadero centro de atención de unos partidos que tendrán más audiencia que muchos de la NBA. No es para menos, pues se espera que ambos sigan los caminos de sus padres y, dentro de no mucho tiempo, sean ellos los que dominen la NBA. Así se las gastan los herederos de LeBron y Wade.



Bronny Jr:





"Bronny is going to be a freak of nature. The kid is very special." - Gilbert Arenas pic.twitter.com/5rJ6WRwoVc