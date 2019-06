Vídeo: Millonaria multa a un accionista de los Warriors por empujar a Kyle Lowry

La NBA ha impuesto esta madrugada al accionista minoritario de Golden State Warriors Mark Stevens una multa de 500.000 dólares -cerca de 444.000 euros- y le ha prohibido asistir a los partidos del equipo el próximo año por empujar al escolta de Toronto Raptors Kyle Lowry durante el tercer partido de la final de la NBA.

Stevens empujó a Lowry en el hombro derecho después de que se cayese en la primera fila de asientos frente al banquillo de los Warriors al intentar salvar un balón. Tras ello, se dirigió a él con la expresión "vete a la mierda", según reveló Lowry.

Stevens es propietario minoritario desde 2013, socio gerente de S-Cubed Capital y, según Forbes, tiene un patrimonio neto estimado de 2.300 millones de dólares. "Asumo toda la responsabilidad de mis acciones de anoche en las Finales de la NBA y me avergüenza lo que ocurrió. Lo que hice estuvo mal y no tengo excusa", explicó Stevens en un comunicado.

"El Sr. Lowry merece algo mejor, y hoy he intentado disculparme directamente con él y con otros miembros de los Raptors y los Warriors. Estoy agradecido a quienes aceptaron mis llamadas. Entiendo que el comportamiento que demostré anoche no refleja quién soy o he sido a lo largo de mi vida. Cometí un error y lo siento mucho", añadió.

Los Warriors, anteriormente, habían reprendido la actitud de Stevens. "Estamos extremadamente decepcionados con sus acciones y, junto con el Sr. Stevens, ofrecemos nuestras sinceras disculpas a Kyle Lowry y a Toronto Raptors por esta mala y desafortunada conducta. No hay lugar para tal interacción entre los aficionados y los jugadores en un partido de la NBA", indicó la entidad.

El incidente de Stevens no es el único sucedido en los últimos tiempos. A principios de esta temporada, un aficionado de Utah fue sancionado de por vida sin poder entrar a una cancha de baloncesto NBA por insultar al base de Oklahoma City Thunder Russell Westbrook, mientras que otro seguidor en Dallas, Don Knobler, recibió la sanción de no poder presenciar partidos NBA esta temporada tras un incidente con el base de Los Angeles Clippers Patrick Beverley.