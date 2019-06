El Miarco Petraher se consolida en su primera temporada

El Miarco Petraher BSR apura sus últimos partidos de la temporada. Un ilusionante curso en el que el equipo valenciano ha debutado en la Segunda División del baloncesto en silla de ruedas español: «Hemos cumplido nuestro objetivo que era la permanencia», destaca el entrenador del equipo, Santiago Ibáñez. Mientras, en la primera edición de la Lliga Valenciana de Baloncesto en Silla de Ruedas, el Miarco Petraher luchará por la segunda posición. «Nos la jugamos este domingo 16 frente al Cocemfe Castellón en su cancha», destaca Santiago.

El Miarco Petraher, el Cocemfe Castellón, el BSR Elche y el Cocemfe Vinarós son los 4 integrantes de la nueva Lliga Valenciana organizada por FESA (Federació d'Esports de la Comunitat Valenciana): «Me parece una gran iniciativa para fomentar el baloncesto en silla. Ahora lo que hace falta es que haya más clubes, cuantos más mejor», destaca el técnico de Miarco Petraher. A Falta de dos jornadas, el BSR Elche, club con más tradición y experiencia se perfila como el virtual campeón: «Jugaremos contra ellos en la última jornada pero es prácticamente imposible ganarles», destaca Santiago.

En la jornada celebrada el pasado fin de semana, 8 y 9 de junio, el Miarco Petraher lograba una destacada victoria por 58-47 ante el Vinarós mientras el BSR Elche derrotaba con contundencia al Cocemfe Castellón por 72-34.

El Miarco Petraher forma parte del CB Petraher del barrio de San Marcelino de València. Es un proyecto que empezó a gestarse hace dos años: «Cuando me saqué el título de entrenador de baloncesto me atrajo mucho la asignatura de Baloncesto Adaptado. Se me ocurrió proponerle al coordinador de club formar un equipo de baloncesto en silla y así nació la escuela. Esta ha sido nuestra primera temporada en categoría nacional. Empezamos con muchas dudas, sin experiencia, con un equipo joven... pero hemos ido mejorando mucho y estamos contentos», destaca Santiago que dirige una plantilla de 15 jugadores: «Nuestro objetivo es seguir creciendo, por ello nos estamos dando a conocer en el hospital La Fe, en la asociaciones de lesiones medulares, espina bífida... queremos transmitir la importancia de hacer deporte». El Miarco Petraher también colabora con la Escuela de Baloncesto en Silla puesta en marcha este año por FESA junto al Valencia Basket: «Es un proyecto que está funcionando bien. L'Alqueria del Basket es una instalación ideal para albergar baloncesto en silla». Precisamente la falta de unas instalaciones adecuadas es el principal caballo de batalla para el Miarco Petraher que sigue peleando por una vieja reivindicación: «Nuestro deseo es jugar en el Pabellón Ramiro Jover que está en nuestro barrio. Ahora estamos jugando en Nazaret.

El problema es que el pabellón Ramiro Jover necesita unas reformas para acogerse al reglamento, como el hecho de tener vestuario para chicos y chicas ya que en baloncesto en silla los equipos pueden ser mixtos». El Miarco Petraher ya se ha inscrito para la próxima temporada en Segunda División B: «de momento, el ascenso no nos lo planteamos, el nivel es altísimo, tenemos que ir poco a poco». Los desplazamientos es otro de los grandes problemas a los que tiene que enfrentarse el equipo: «La logística es complicada. Cada jugador viaja con dos sillas: la de diario y la de competición, los viajes son pesados pero el esfuerzo vale la pena», afirma el técnico valenciano.