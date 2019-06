Colocan a Pedro Martínez como sustituto de Pesic en el Barça Lassa

Pedro Martínez, ex del Valencia Basket entre muchos otros equipos de la Liga Endesa, ha sido colocado por algunos medios como sustituto de Svetislav Pesic en el banquillo del Barça Lassa, que este viernes cayó derrotado en la final de la ACB ante el Real Madrid por un marcador global de 3-1.

Según informaron Encestando y Sportando, Pedro Martínez dejaría el banquillo del Herbalife Gran Canaria, e incluso en la web encestando.es aseguran que ya habría firmado su contrato con los del Palau.

Svetislav Pesic, por su parte, no abandonaría el club pero se centraría en funciones menos exigentes dentro de la secretaría técnica blaugrana, lejos de los viajes y la presión del cargo de técnico.

Una información que, por otra parte, choca mucho con las declaraciones del propio Pesic una vez concluido el cuarto partido de la final pues afirmó que su intención es continuar en su cargo "un año seguro", después de haber recibido una oferta del club para seguir al frente de un equipo al que ha hecho ganar dos Copas del Rey.

"No quería hablar sobre esto, porque no es el momento. En principio quiero continuar con el club y con este equipo, veo futuro en este equipo y me motiva, todavía. Diez años no lo creo, dos años es posible pero un año seguro", anunció en rueda de prensa.