Un All-Star de 2017 se ofrece en las redes sociales

Este próximo domingo 30 de junio arranca el mercado de agentes libres en la NBA con estrellas de la talla de Kevin Durant, Kyrie Irving o Kawhi Leonard con varias opciones para elegir su futuro.



En este escenario, uno de los jugadores que buscará un nuevo contrato, aunque con algo más de dificultades que los anteriores, será el base Iaiah Thomas. Esta temporada tan solo ha jugado 12 encuentros con los Denver Nuggets y su carrera da la sensación de estar cayendo en picado tras haber sido All-Star en 2016 y 2017, cuando militaba en los Boston Celtics.



Tanto es así que el propio jugador se ha ofrecido a las franquicias de la NBA a través de Twitter . "Lo único que necesito es una oportunidad. ¡Yo haré el resto!", señaló a través de su cuenta personal.





All I need is one chance!!! Legit chance tho.... I'll do the rest!!