Ricky Rubio ya es oficialmente nuevo jugador de los Phoenix Suns

El base español Ricky Rubio ha anunciado la firma como nuevo jugador de los Phoenix Suns, equipo en el que lucirá el dorsal '11'.



"Realmente emocionado con este gran desafío. Hola @Suns, vamos a divertirnos un poco", indica el internacional español en un mensaje publicado en sus redes sociales, en las que publica fotografías firmando el contrato junto a James Jones, director general del club, y con su nueva camiseta.





... Officially official ?? Really excited with this big challenge. Hello @Suns let's have some fun. pic.twitter.com/4AohTjFFwd