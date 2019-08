Cruce de zascas entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal por los anillos de la NBA

Dos de los mejores jugadores de la historia de la NBA, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal siguen dando que hablar años después de su retirada. Y es que aunque ambos ganaron con Los Angeles Lakers tres anillos, el escolta cree que debieron de ser muchos más de no haber sido por la forma de ser y de trabajar del pívot

"Si no fuera por ese culo vago que tiene... ¡Es que tendría 12 Anillos! Él sería el mejor de la historia y él mismo sería el que te lo diría. Tendría que haber ido más al gimnasio", asegura Bryant en declaraciones en la PHP Agency Convention en una entrevista con Patrick Bet-David: "Él y yo nos sentábamos a hablar muchas veces de esto, de qué hubiera pasado si no fuera un vago y tuviera el culo en forma".

O'Neal, por su parte, no ha dudado en responder a Kobe con un duro mensaje en su cuenta de Instagram: "Tendría 12 anillos si hubieras pasado más el balón, especialmente en las Finales contra los Pistons. La gente no te ponen estatuas si no trabajas duro"