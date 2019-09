Polémica en el Alba Berlín por prescindir de las cheerleaders

El Alba Berlín de baloncesto ha decidido prescindir a partir de esta temporada de sus animadoras por considerar que apostar por este tipo de actuaciones no es acorde con los tiempos actuales, anuncio recibido con poco entusiasmo por las afectadas.

"Hemos llegado a la convicción de que la actuación de mujeres jóvenes para rellenar de forma atractiva los descansos en eventos deportivos ya no es acorde con nuestros tiempos. Somos conscientes que no pocos hinchas echarán de menos a las Alba Dancers", señaló el director general del club, Marco Baldi, en un comunicado.

Agregó que en los partidos que el equipo disputa en casa se ha creado la impresión de que "en Alba las mujeres se encargan principalmente de bailar para entretener en los descansos, mientras los hombres juegan al baloncesto".

"La realidad de nuestro club es otra muy diferente: con nuestro amplio programa juvenil nos hemos convertido en un importante actor social que entusiasma de igual manera a niñas y niños por el deporte", afirmó.

La líder de las Alba Dancers, Valesca Stix, dijo en declaraciones al diario "Bild" no poder entender la decisión.

"Naturalmente un club se puede reorientar en lo que respecta a su programa, eso no es un problema. Pero el argumento en lo que respecta a nuestro caso evidentemente es raro. Que nos representen así no es bonito", dijo.

Según Stix, las animadoras no se ven como un objeto sexual, porque "cada una puede decidir si quiere bailar, nadie está obligado a formar parte".

"Por eso el argumento de Alba es muy desafortunado en su formulación. Las chicas son mujeres hechas y derechas, desde dentistas hasta azafatas, pasando por psicólogas", agregó.

La impresión que puede desprenderse de las declaraciones de Baldi, en cuanto a que se trata de niñas pequeñas a las que hay que proteger," es por esto totalmente desacertada", añadió.

"Las chicas también dicen que no se lo merecen. Poner fin a veinticinco años de esta manera, con este argumento, no es digno hacia las muchachas", dijo al referirse a cómo han encajado las Alba Dancers la noticia.

Según Baldi, "las Alba Dancers han hecho un trabajo excelente en los últimos veinticinco años" y "han sido distinguidas en múltiples ocasiones como mejor equipo de baile de Europa".

"Las bailarinas han trabajado duro y han hecho gala incansablemente de su maestría para nuestro equipo y para los hinchas del Alba en el estadio. Quiero honrar de manera expresa este compromiso y darles las gracias de todo corazón en nombre de nuestro club", declaró.

El club quiere contribuir aún más en que las mujeres "sean visibles en el baloncesto como jugadores y se conviertan en ejemplos", explicó, con el objetivo de que el equipo femenino, que el año pasado ascendió a la segunda división de la Bundesliga, "luche en unos años por el título" de la liga alemana en primera.