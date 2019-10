Un extaronja lidera la campaña contra el bullying

La ACB ha presentado este miércoles la campaña 'actuamos contra el bullying', con la que luchará frente al acoso escolar, "el monstruo con cara de niño", a lo largo de toda la temporada 2019-20.

Para ello, la acb ha unido fuerzas con la asociación NACE y realizará eventos en varias ciudades, comenzando el próximo viernes 25 de octubre en Valencia (L'Alqueria del Basket, 18:00h). En ellos, varios expertos de NACE y caras conocidas explicarán a niños y niñas, pero también a educadores y padres los síntomas y peligros del bullying y cómo combatirlo.

Han presentado la campaña Antonio Martín, presidente de la ACB, Javier Pérez, presidente de NACE, y el ex del Valencia Basket Iñaki Zubizarreta, que es también colaborador de NACE, en un acto celebrado en un aula del colegio público José María de Pereda de Madrid y moderado por Fernando Evangelio, periodista.

En primer lugar, ha tomado la palabra Antonio Martín, presidente de acb, el cual se ha referido a los inicios de este proyecto: "El testimonio de Iñaki Zubizarreta provocó una reacción por nuestra parte. Nos juntamos con NACE, motor de este proyecto, y empezamos a trabajar, a confeccionar la otra liga 2019-20 que queremos disputar. Porque la lucha contra el bullying es una liga, no un partido. No es una campaña de comunicación, es una campaña de actuación".

"Contamos con los 18 clubes, son los que nos van a ayudar a llevar a cabo esta campaña. Iremos haciendo paradas que, además de tener un efecto de llamamiento, permitan poder acudir a alguien. Queremos establecer un protocolo, junto a los especialistas, para que esta víctima pueda salir adelante. Esto no es un tema de baloncesto, campeonatos, ligas o partidos. Esto es mucho más", añadió.

Javier Pérez, presidente de NACE, se ha mostrado dispuesto a poner toda la maquinaria de la asociación para dar respuesta. "El acoso existe. Un reciente informe PISA asegura que uno de cada cinco sufre acoso escolar. La víctima no elige ser víctima, pero el acosador sí que elige ser acosador. Hay que actuar. Esto es como un partido de baloncesto: cada segundo cuenta, cada segundo es importante, y es fundamental trabajar en equipo".

Del mismo modo, Iñaki Zubizarreta, exjugador acb y colaborador de NACE, ha contado en primera persona sus vivencias: "Hay vida después del acoso escolar. Los recuerdos no se olvidan, pero se puede vivir de tal manera que no condicione tu presente. El camino no es fácil y el trabajo del perdón tampoco lo es. Me siento afortunado de poder tener las herramientas y de aprovechar la potencia del baloncesto para dar voz al acoso escolar. El baloncesto me ha salvado la vida, y sé que no soy un caso único. Muchos de los que practicamos este deporte hemos compartido experiencias similares. Debemos inculcar los valores que nos aporta el baloncesto para combatir a ese 'monstruo con cara de niño' llamado bullying".

"El bullying es un problema social en el que todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Con lo que hacemos y lo que no hacemos; con lo que permitimos y no permitimos; con lo que justificamos. Tenemos muchas ganas de ganar este campeonato", concluyó.



Calendario de eventos

La campaña "actuamos contra el bullying" visitará varias ciudades a lo largo de la temporada 2019-20, en una agenda abierta y en desarrollo. El primer evento será en L'Alqueria del basket de Valencia el próximo viernes 25 de octubre a las 18:00h.

Del mismo modo, se pone a disposición de todos aquellos interesados la dirección de correo electrónico actuamoscontraelbullying@noalacoso.org para dudas, sugerencias o cualquier otra cuestión relacionadas con la campaña "actuamos contra el bullying".