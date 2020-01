José Luis Dámaso apuesta por el título en El Salvador

Cuatro finales con cuatro equipos diferentes en sus cinco participaciones ligueras. Ese es el balance del valenciano José Luis Dámaso en el baloncesto centroamericano desde que en 2015 cogiera las maletas por primera vez para probar suerte en el exótico baloncesto nicaragüense. El técnico de Nazaret, tras su reciente subcampeonato en la LMB de El Salvador con el Quezaltepeque BC, es ya toda una institución a esta parte del Atlántico.

José Luis Dámaso es uno de esos entrenadores a los que su pasión por el baloncesto le ha llevado a convertir su profesión en una auténtica aventura y donde el miedo a lo desconocido ha quedado en un segundo plano. Un viaje que comenzó hace ya cuatro años cuando, tras quince temporadas al frente de diferentes equipos de Castilla La Mancha en etapas de formación y Liga EBA, se marchó a Nicaragua para conquistar el título de la Liga ACB además del Centroamericano con los Toros del Norte de Matagalpa.

Este importante éxito le reportó un nombre y mayores opciones en un mercado emergente. El Trini's de La Trinidad con el que disputó una nueva final y la selección de Nicaragua como asistente fueron sus siguientes paradas, luego llegó al combinado nacional masculino de Guatemala como entrenador jefe antes de hacerse cargo durante dos campañas y con muy buenos resultados del Isidro Metapán BC de El Salvador. Su última parada antes de firmar el pasado mes de agosto por el Quezaltepeque BC para disputar el Clausura en esta misma competición.

«Tras mi salida de Metapán tenía un poco de incertidumbre, estaba un poco a la expectativa al llegar a un nuevo lugar. Sin embargo, debo decir que desde el primer día el trato fue extraordinario tanto de la directiva como de la afición, y por supuesto también de los jugadores», explica Dámaso después de haber alcanzado un nuevo subcampeonato dentro de la LMB. «Para las quinielas no contábamos mucho pese a que en el Clausura de 2018 ya habían llegado a la final. Aún así, de cara a la liga, la afición y entre la gente, nosotros no eramos de los favoritos. Quizá se contaba que estuviésemos en semifinales como máximo, pero la verdad es que hubo mucha unidad en el equipo, mucha química. Logramos que creyeran en mi trabajo y en el de mi cuerpo técnico, y todo eso se trasladó a la cancha», recuerda el preparador valenciano.

Además, y pese a caer en la final de los playoffs por 3-1 ante San Salvador, José Luis Dámaso se muestra feliz sobre todo por haber hecho «un baloncesto distinto. Un baloncesto de equipo donde se le da valor a la defensa, donde el extranjero venía a sumar para el equipo no a hacer sus números y que el equipo jugará para ellos. Un baloncesto a la europea». Es por ello que costó un poco «que la afición se acostumbrara a ese juego y valorara el trabajo realizado. Lo mejor es que los resultados acompañaron porque de no haber sido así probablemente la gente no nos hubiera entendido. En ese aspecto estoy muy contento porque creo que tenemos el respaldo de todos para continuar», insistió el de Nazaret.

En este sentido, el balance del curso ha sido muy positivo en líneas generales pues «me he sentido muy a gusto, tanto con el trato de todo el mundo como con el trabajo realizado por el cuerpo técnico y todos los jugadores de la plantilla». No obstante, admite que obtener «el subcampeonato tiene ese sabor agridulce pues está muy bien pero queda también esa sensación de no haber logrado el título».

Y más después de haber arrancado la serie final ganando en casa a San Salvador por 88-82, pero que sirvió de poco tras caer en los tres siguientes encuentros de forma consecutiva por 97-84, 97-73 y 96-75. «Tras ganar en casa luego el resto de partidos fueron en su pista, que era también la neutral. Nos perjudicó el jugar sólo un partido en casa y el resto en su pista de juego habitual que es el Gimnasio Nacional. Estaba firmado antes del inicio de la liga, pero espero que eso cambie de cara al próximo año para que sea realmente una cancha neutral», explicó Dámaso, que también se lamentó de «sus refuerzos para los playoffs. El gasto fue grande y se notó en el juego».

Es por ello que, con esa espinita que tiene clavada, de cara al torneo Apertura que comienza a finales de febrero «el gran objetivo es ganar el título tras dos subcampeonatos . Lo siguiente, por palabras del presidente y por necesidades tanto de la propia afición como de la directiva, es intentar alcanzar el campeonato. Es lo que todo el mundo desea».

«Aquí hay un proyecto a medio-largo plazo en el que se van a apoyar en mí, en la continuidad de lo que hemos hecho hasta ahora. Posiblemente miremos algún pequeño refuerzo a lo que ya tenemos, pero tocaremos lo justo para intentar mejorar en algunos aspectos. Hay un proyecto en el que la cabeza visible sigo siendo yo y eso es de agradecer, que crean en mis conocimientos, en lo que hemos elaborado», concluyó el valenciano.