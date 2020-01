La emotiva despedida de LeBron James a Kobe Bryant

La trágica pérdida de Kobe Bryant ha dejado en shock a todo el mundo del deporte, especialmente del baloncesto y sobre todo a aquellos que le conocieron y tuvieron una especial relación con él y su familia. Es el caso de Lebron James, actual jugador franquicia de Los Ángeles Lakers y equipo en el que 'La Mamba Negra' desarrolló toda su carrera profesional en la NBA durante 20 temporadas.



James, en unas emotivas líneas, realizó un enorme esfuerzo en sus redes sociales para despedirse de su amigo, su "hermano mayor" como le llamaba y al que prometió seguir con "su legado" en los Lakers. Esta es la carta de LeBron James:



"No estoy preparado, pero aquí voy. Estoy aquí sentado intentando escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, ¡empiezo a llorar otra vez solo de pensar en ti, en la sobrina Gigi y en la amistad, vínculo y hermandad que teníamos! Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para volver a Los Ángeles. No pensé ni un por un instante en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado, hermano! Te amo hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y con los niños. ¡Te prometo que seguiré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros, especialmente para la LakerNation, y es mi responsabilidad poner ese peso en mi espalda y continuar así. ¡Por favor, dame fuerza desde el cielo y cuídame! ¡Os tengo aquí conmigo! ¡Quiero decir mucho más, pero no puedo hacerlo en este momento porque no puedo superarlo! ¡Hasta que nos volvamos a encontrar, hermano! Mamba para toda la vida. Gigi para toda la vida", escribió James.





