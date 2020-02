Suspendido un partido por un problema en el parqué

El Montakit Fuenlabrada-Herbalife Gran Canaria correspondiente a la jornada vigésima de la Liga Endesa, ha sido suspendido por problemas en unas láminas del parqué del Pabellón Fernando Martín.

En el minuto 26 del encuentro, con el conjunto local ganando por 41-36, se pudo ver cómo algunas de las láminas del parqué, correspondientes a la canasta hacia la que atacaba en ese momento el Herbalife Gran Canaria, se hundían y generaban una ondulación en la línea de fondo.

Los árbitros Emilio Pérez Pizarro, Juan de Dios Oyón y Arnau Padros decidieron suspender el encuentro para evitar un posible riesgo de lesión y el club anunció que las entradas serán valederas para cuando se reanude encuentro.

El parqué del Pabellón Fernando Martín había sido puesto nuevo este verano y para retirarlo y sustituir las tablas afectadas es necesario desmontar la grada supletoria del fondo situado tras esa canasta, lo cual hacía imposible una reparación en el momento, según explicaron fuentes del club fuenlabreño.

"Entiendo perfectamente la decisión, no solo porque no se pudiera botar, sino porque se puede lesionar cualquier jugador, y ante esa situación no se puede jugar", explicó el presidente del Montakit Fuenlabrada, José Quintana, tras la suspensión del encuentro.



Un parqué nuevo del pasado verano

El presidente del Montakit reiteró que el parqué del pabellón se puso "todo nuevo" este verano, por parte de una empresa recomendada por la ACB, y admitió que no saben qué puede haber ocurrido, ya que no se veía "ninguna filtración de agua".

En cuanto a la fecha en la que se reanudará el partido, Quintana apuntó a finales de febrero o inicios de marzo, tras la Copa del Rey de Málaga (13-16 de febrero) y la 'ventana FIBA' de partidos clasificatorios para el próximo Eurobasket (17-25 de febrero).

"Una vez que se produzca la Copa del Rey y las ventanas, supongo que se establecerá una fecha, es verdad que hay un juez único que es el que tomará la decisión", añadió Quintana, que espera que no sea complicado encontrar esa fecha, ya que ninguno de los conjuntos juega competiciones internacionales.