Ettore Messina: "Si la cosa no va bien, empezaremos a toser"

Todos los focos en la Euroliga apuntan estos días hacía el Armani Milán, rival del Valencia Basket en La Fonteta la próxima semana, y no precisamente por cuestiones deportivas. El coronavirus, al margen de ser un problema de salud pública, se ha convertido también en un tema de controversia, polémica y mucho debate. Sobre todo en el terreno del deporte profesional.



En este sentido Ettore Messina, técnico del conjunto italiano, hizo público un 'curioso' plan de partido para derrotar al Zalgiris en su compromiso de este viernes en la Euroliga. El técnico del Armani Milán, haciendo gala de mucha ironía y sentido del humor, bromeó con el coronavirus como arma secreta ante el cuadro lituano.



«Va a ser un partido muy duro contra un rival muy bueno. Si las cosas no van bien, empezaremos a toser. Quizás se asusten y paren de jugar», aseguró el preparador de Catania en las horas previas al choque.





Epic Ettore Messina quote on Friday's game vs Zalgiris: "There will be a very tough game against a very good team. And if things are not going well, we will start coughing. Maybe they will get scared and stop playing."